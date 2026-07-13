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Caniculă în Europa: Peste 10.000 de morți într-o singură săptămână

de Redacția Jurnalul    |    13 Iul 2026   •   10:40
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Caniculă în Europa: Peste 10.000 de morți într-o singură săptămână
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În ultima săptămână din iunie, când valul de caniculă a atins intensitatea maximă, în 27 de țări europene au fost înregistrate cu 10.650 mai multe decese decât în mod obișnuit. Datele includ toate cauzele de deces, nu doar pe cele atribuite direct căldurii.

Potrivit informațiilor publicate de rețeaua europeană de monitorizare a mortalității, peste 9.000 dintre decese au fost înregistrate în rândul persoanelor cu vârsta de peste 65 de ani, categorie considerată cea mai vulnerabilă în timpul episoadelor de căldură extremă.

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„Un astfel de exces de mortalitate în această perioadă a anului este neobișnuit. Nivelul este foarte ridicat”, a declarat pentru Reuters Lasse Vestergaard, medic-șef la Institutul Statens Serum din Danemarca, instituția care găzduiește rețeaua EuroMOMO.

Cercetătorii spun că nu au identificat alți factori majori care să explice creșterea bruscă a mortalității în acea săptămână, precum un nou val de COVID-19 sau alte epidemii.

Franța și Belgia au fost singurele state europene care au raportat un nivel „foarte ridicat” al mortalității în ultima săptămână din iunie, potrivit datelor rețelei europene de monitorizare a mortalității. În Belgia, institutul de sănătate publică Sciensano a anunțat că este cel mai grav episod de acest fel de la începutul monitorizării, în anul 2000.

Valul de caniculă a adus temperaturi record în mai multe țări europene, inclusiv în Franța, Spania și Marea Britanie. Căldura extremă a perturbat alimentarea cu energie electrică, a determinat închiderea unor școli și a favorizat extinderea incendiilor de vegetație în Franța și Peninsula Iberică.

O analiză publicată luni de cercetători de la Imperial College London, Met Office și London School of Hygiene & Tropical Medicine estimează că aproximativ 2.700 de persoane au murit din cauze asociate căldurii în Anglia și Țara Galilor în timpul valurilor de caniculă din mai și iunie.

Potrivit specialiștilor, 42% dintre aceste decese sunt atribuite intensificării valurilor de căldură provocate de încălzirea globală.

(sursa: Mediafax)

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