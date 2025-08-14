x close
de Redacția Jurnalul    |    14 Aug 2025   •   10:31
Canicula revine în Capitală. Vineri vor fi temperaturi ridicate

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis o avertizare de tip Cod galben de caniculă și disconfort termic ridicat, valabilă vineri în Capitală, între orele 12:00-21:00.

Joi, vremea va fi în continuare călduroasă. Cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 34 de grade.

Vineri, vremea va deveni caniculară, condiții în care disconfortul termic va fi ridicat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge pragul critic de 80 de unități.

Cerul va fi senin, iar vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 36 de grade. Municipiul București se va afla sub incidența unui cod galben ce vizează canicula și disconfortul termic ridicat

