Vremea caniculară accelerează îmbătrânirea indiferent de vârstă, arată un studiu

Analiza s-a bazat pe monitorizarea stării de sănătate a peste 20.000 de persoane timp de aproximativ 15 ani. Participanții au fost supuși la o serie de teste – inclusiv analize privind funcția hepatică, tensiunea arterială și capacitatea respiratorie – pentru a compara diferența dintre vârsta biologică și vârsta cronologică.

Concluzia cercetătorilor: cu cât oamenii sunt mai expuși la episoade de temperaturi extreme, cu atât vârsta lor biologică depășește mai mult vârsta reală.

Pentru un sfert dintre participanți, cei mai afectați de valurile de căldură, ritmul de îmbătrânire a crescut cu aproximativ 3% pe an.

Impactul este mai puternic în rândul muncitorilor manuali, al persoanelor din mediul rural și al celor care locuiesc în zone unde accesul la aer condiționat este redus.

Totuși, oamenii de știință atrag atenția asupra unor limite ale cercetării. Nu există un consens științific asupra tuturor indicatorilor folosiți pentru evaluarea vârstei biologice, iar estimarea gradului de expunere la temperaturi ridicate are un caracter aproximativ. În plus, fiind realizat doar în Taiwan, studiul nu poate fi generalizat direct pentru populații aflate în alte regiuni climatice.

Concluziile cercetătorilor taiwanezi sunt sprijinite și de alte studii recente. În februarie 2025, Science Advances a publicat o analiză realizată în Statele Unite ale Americii, care a arătat că temperaturile ridicate pot influența procesele de îmbătrânire, deși cercetarea americană a fost mai restrânsă ca număr de participanți și a vizat exclusiv persoane vârstnice.

(sursa: Mediafax)