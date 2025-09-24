Capitala trece de la 28 de grade la 17 grade în doar trei zile

x close
de Redacția Jurnalul    |    24 Sep 2025   •   10:35
Bucureștiul se pregătește pentru o schimbare radicală a vremii în următoarele trei zile. Miercuri va fi ultima zi cu temperaturi de vară, apoi va urma o răcire spectaculoasă.

Miercuri vremea va rămâne frumoasă și caldă, cu cerul senin ziua și temperatura minimă de 13-14 grade noaptea.

Spre sfârșitul zilei vântul va începe să se intensifice la 40-45 km/h.

Joi vine schimbarea majoră. Temperatura maximă va scădea la doar 21 de grade - cu aproape 7 grade mai puțin decât cu o zi înainte. Vântul va avea rafale de până la 50 km/h, cerul va fi înnorat, iar noaptea sunt așteptate ploi slabe. Minimele vor coborî la 8-10 grade.

Vineri continuă răcirea. Temperatura maximă va atinge doar 17-19 grade - cu aproape 10 grade mai puțin decât miercuri. Vântul va continua să sufle moderat cu viteze de 35-40 km/h.

