Capitala trece de la 28 de grade la 17 grade în doar trei zile

Miercuri vremea va rămâne frumoasă și caldă, cu cerul senin ziua și temperatura minimă de 13-14 grade noaptea.

Spre sfârșitul zilei vântul va începe să se intensifice la 40-45 km/h.

Joi vine schimbarea majoră. Temperatura maximă va scădea la doar 21 de grade - cu aproape 7 grade mai puțin decât cu o zi înainte. Vântul va avea rafale de până la 50 km/h, cerul va fi înnorat, iar noaptea sunt așteptate ploi slabe. Minimele vor coborî la 8-10 grade.

Vineri continuă răcirea. Temperatura maximă va atinge doar 17-19 grade - cu aproape 10 grade mai puțin decât miercuri. Vântul va continua să sufle moderat cu viteze de 35-40 km/h.

(sursa: Mediafax)