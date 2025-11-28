x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
Jurnalul.ro Ştiri Vremea Capitala, sub apă trei zile. Prognoză meteo București: temperaturi sub 10 grade

Capitala, sub apă trei zile. Prognoză meteo București: temperaturi sub 10 grade

de Redacția Jurnalul    |    28 Noi 2025   •   10:37
Capitala, sub apă trei zile. Prognoză meteo București: temperaturi sub 10 grade
Sursa foto: Ploi persistente

Prognoza meteo pentru București anunță ploi până duminică seara. Temperaturile rămân constant sub 10 grade.

Prognoza meteo București indică și vânt puternic vineri.

Administrația Națională de Meteorologie a emis o prognoză meteo specială pentru București, valabilă până duminică, 30 noiembrie, ora 20. Capitala se va afla sub incidența informării meteorologice care vizează ploi importante cantitativ, intensificări de vânt și răcire a vremii.

Vineri, 28 noiembrie, între orele 10.00 și 08.00, cerul va fi noros și temporar va ploua în București. Vântul va avea intensificări temporare, cu viteze la rafală de 40-45 km/h. Temperatura maximă va fi de 7-8 grade, iar cea minimă de 5-6 grade.

Prognoza meteo pentru București indică sâmbătă, 29 noiembrie, între orele 08.00 și 08.00, cer noros și ploi moderate cantitativ. Vântul va sufla în general moderat. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 8 grade, iar cea minimă va fi de 5-6 grade.

Duminică, 30 noiembrie, între orele 08.00 și 20.00, cerul va mai avea înnorări și cu precădere în primele ore ale zilei va ploua slab. Vântul va sufla în general slab. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 7 grade.

 

(sursa: Mediafax)

Citește pe Antena3.ro

×
Citește pe Fanatik.ro
Subiecte în articol: capitala ploi temperaturi scazute
TOP articole pe Jurnalul.ro:
Parteneri