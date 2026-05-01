România îngheață de 1 Mai: recorduri istorice de frig și fenomenul care a răsturnat vremea în Europa

Cel mai rece 1 Mai din istorie: temperaturi de iarnă și explicația blocajului atmosferic Omega

Ziua de vineri a intrat în istoria meteorologică a României ca fiind cea mai rece zi de 1 Mai de când există măsurători. În locul temperaturilor specifice primăverii, mai multe regiuni ale țării au înregistrat valori negative, comparabile cu cele din plin sezon de iarnă. Situația a fost atât de neobișnuită încât au fost depășite recorduri vechi de aproape jumătate de secol.

Minime extreme în depresiunile din estul Transilvaniei

Cea mai scăzută temperatură din țară a fost consemnată la stația meteo din Miercurea Ciuc, unde termometrele au indicat -8,1 grade Celsius. Acest prag a depășit recordul anterior pentru data de 1 Mai, de -6,2 grade Celsius, înregistrat în 1976. Valori foarte scăzute au fost raportate și în alte localități din zonele depresionare: -6,5 grade la Joseni, -6,1 grade la Bucin, -4,2 grade la Toplița și -2,8 grade la Odorheiu Secuiesc. Aceste temperaturi au transformat o zi asociată în mod obișnuit cu ieșirile la iarbă verde într-un episod autentic de iarnă târzie.

Cum s-a format valul de aer rece: blocajul atmosferic Omega

Meteorologii explică această răcire severă prin apariția unui blocaj atmosferic de tip Omega, un fenomen care modifică radical circulația maselor de aer la scară continentală. În acest caz, aerul cald a fost împins către nordul Europei, în timp ce un val de aer arctic a coborât spre sud, afectând puternic Balcanii și România. Acest tip de configurație atmosferică poate produce contraste termice spectaculoase, astfel încât în unele situații orașe din nordul Europei, precum Oslo sau Stockholm, pot înregistra temperaturi mai ridicate decât capitalele sud-est europene.

Evenimente anulate și îngrijorări în agricultură

Vremea neobișnuit de rece a afectat direct planurile de 1 Mai din mai multe județe, în special din Harghita, unde o parte dintre evenimentele în aer liber au fost anulate din cauza frigului și a instabilității atmosferice. În același timp, fermierii și localnicii își exprimă îngrijorarea cu privire la efectele temperaturilor negative asupra pomilor fructiferi deja înfloriți, în special în zone precum Cincu, dar și asupra vegetației ornamentale din parcuri.

Prognoza pentru zilele următoare rămâne instabilă

Deși meteorologii anunță o ușoară tendință de creștere a temperaturilor, vremea va rămâne instabilă pe parcursul minivacanței de 1 Mai. Presiunea atmosferică scăzută va favoriza apariția ploilor în majoritatea regiunilor, iar valorile maxime nu vor depăși, în general, 17 grade Celsius. Astfel, începutul de mai se menține departe de tiparele climatice obișnuite, cu o atmosferă mai degrabă rece și capricioasă decât primăvăratică.

Prognoza completă pentru luna mai

ANM a publicat estimările meteorologice pentru perioada luna mai. Specialiștii anunță temperaturi ușor mai ridicate decât normalul perioadei în mai multe regiuni ale țării și episoade cu precipitații deficitare, mai ales la începutul intervalului analizat.

Potrivit prognozei meteorologice pe patru săptămâni realizată de Centrul European pentru Prognoze pe Medie Durată (ECMWF), începutul lunii mai aduce valori termice ușor peste media climatologică, în special în vestul, nord-vestul și centrul țării.

În restul regiunilor, temperaturile vor rămâne apropiate de cele normale pentru această perioadă, fără variații extreme.

În ceea ce privește precipitațiile, prima săptămână din interval va fi caracterizată de un regim pluviometric deficitar în cea mai mare parte a României, ceea ce indică perioade mai lungi fără ploi.

Temperaturi mai ridicate și ploi apropiate de normal la mijlocul lunii mai

În săptămâna 11–18 mai 2026, meteorologii estimează temperaturi medii ușor mai ridicate în vest, sud-vest și local în zona centrală. În restul țării, valorile termice se vor menține în limitele obișnuite ale perioadei.

Cantitățile de precipitații vor deveni excedentare în nord-vest, în timp ce în celelalte regiuni se vor situa în jurul mediilor climatologice.

Final de mai cu vreme stabilă

Pentru intervalul 18–25 mai, prognoza indică temperaturi apropiate de normalul perioadei la nivel național, cu posibilitatea unor valori ușor mai ridicate în sud-vest.

Regimul pluviometric va fi, în general, normal pentru această perioadă, fără abateri semnificative.

Cum începe vara meteorologică

În ultima săptămână analizată, 25 mai – 1 iunie 2026, temperaturile medii vor fi din nou ușor peste normal în vest, sud-vest și centru. În restul țării, vremea va rămâne apropiată de media climatologică.

Precipitațiile vor fi local deficitare în vest și nord-vest, în timp ce în celelalte regiuni sunt estimate valori apropiate de cele obișnuite.

Ce spun meteorologii

ANM precizează că prognoza pe patru săptămâni reprezintă o estimare a mediilor termice și pluviometrice raportate la perioada 2006–2025 și nu poate anticipa fenomene extreme de scurtă durată, precum furtuni violente sau episoade severe izolate.

