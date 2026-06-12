Premieră în retail: Un mare lanț de magazine renunță la importurile de sezon

Cererea clienților pentru produse, precum roșii, cireșe, vinete, ardei gras și, în curând, cartofi noi va fi acoperită integral din producția autohtonă în magazinele Carrefour. Astfel, în plin sezon agricol, aceste produse vor proveni exclusiv de la ferme și cooperative din România.

Retailerul colaborează în prezent cu peste 2.000 de producători locali care furnizează marfă pentru rețeaua sa de magazine. Procesul de înlocuire a importurilor a început treptat, primele produse pentru care au fost sistate achizițiile externe fiind diferite soiuri de roșii, urmate de cireșe, ardei gras și vinete.

În perioada următoare, pe rafturile magazinelor vor ajunge și alte produse românești de sezon, inclusiv caise și ardei iuți. Campania de aprovizionare cu produse locale a debutat încă din luna martie, cu legume și fructe, precum castraveți, varză timpurie, dovlecei, căpșune și verdețuri.

Susținerea agriculturii locale

Reprezentanții companiei spun că măsura face parte din strategia de susținere a agriculturii locale și de promovare a consumului de produse de sezon.

„Parteneriatele cu producătorii locali reprezintă pilonul principal al aprovizionării noastre și ne permit să asigurăm până la 100% producție românească la raft pentru produsele aflate în plin sezon. Rețeaua extinsă de colaboratori și fermieri locali ne oferă posibilitatea de a reduce complet importurile pentru anumite categorii de produse atunci când oferta internă este suficientă”, a declarat Radu Gherman, Buying Director Ultrafresh Carrefour România, potrivit a1.ro.

Prin această decizie, retailerul urmărește să sprijine fermierii români, să reducă dependența de importuri în perioada de vârf a producției locale și să răspundă preferințelor consumatorilor pentru fructe și legume cultivate în România.

Carrefour România a fost cumpărat de frații Pavăl.