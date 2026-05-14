Ciclon peste România: ANM anunță ploi torențiale, vijelii și răcire accentuată. Elena Mateescu avertizează că vremea severă va continua până săptămâna viitoare

România, lovită de un nou episod de vreme extremă. ANM anunță vijelii, ploi abundente și schimbări bruște de temperatură

România intră într-un nou episod de instabilitate atmosferică severă, după ce temperaturile de vară din ultimele zile au fost înlocuite brusc de frig, ploi și chiar ninsori la munte. Meteorologii avertizează că vremea rea va continua și în zilele următoare, iar un nou ciclon va aduce cantități importante de precipitații, vijelii și grindină în mai multe regiuni ale țării.

Directorul general al Administrației Naționale de Meteorologie, Elena Mateescu, a declarat joi, la Antena 3 CNN, că instabilitatea atmosferică se va accentua începând de sâmbătă și va afecta treptat aproape întreaga țară.

Temperaturile cresc ușor înainte de revenirea furtunilor

Potrivit șefei ANM, zilele de joi și vineri vor aduce o ușoară încălzire a vremii comparativ cu începutul săptămânii, însă această perioadă va fi de scurtă durată.

„Astăzi și mâine contăm pe temperaturi ușor în creștere față de zilele anterioare. Astăzi, un ecart în întreaga țară între 14 până la 21 de grade. Mâine deja 19-25 de grade, inclusiv în Capitală, o maximă în jurul a 24-25 de grade. În următoarele două zile vor mai fi posibile și precipitații la nivel local. Din punctul de vedere al candidaților, valori de 10-15 litri pe metru pătrat, vânt cu intensificări ușoare”, a declarat Elena Mateescu.

Meteorologii avertizează însă că vremea se schimbă radical chiar din weekend, când un nou val de instabilitate atmosferică va traversa România.

Ploi torențiale, grindină și vijelii în mai multe regiuni

Începând de sâmbătă, sudul țării va fi primul afectat de noul episod de vreme severă. Cantitățile de apă vor crește semnificativ, iar fenomenele extreme se vor extinde rapid și în celelalte regiuni.

„Însă începând de sâmbătă, instabilitatea atmosferică se va accentua și pe fondul creșterii temperaturilor 20-27 de grade Celsius, posibil în sudul extrem, iar în jumătatea de sud a țării cantitățile de apă pot fi însemnate.

Vorbim posibil și de vijelii și căderi de grindină, iar acest aspect al fenomenelor de instabilitate din punct de vedere meteorologic va fi de interes atât la finalul săptămânii, cât și pe parcursul săptămânii viitoare, cel puțin până la jumătatea acesteia, când în bună parte din țară precipitațiile vor fi prezente, aversele vor fi însemnate cantitativ, fie că vorbim la început de partea de jumătatea sudică a țării, apoi în vest, în sud, ulterior în jumătatea estică a țării.

Așadar, o lună mai cel puțin până în jurul datei de 23 bogată în precipitații”, a mai spus directorul ANM.

Specialiștii avertizează că aceste schimbări bruște de temperatură și episoadele de vreme extremă pot provoca probleme în mai multe zone ale țării, în special acolo unde sistemele de canalizare sunt deja suprasolicitate după ploile recente.

România a trecut în doar câteva zile de la temperaturi de vară la frig și ninsori

Schimbările de temperatură au fost spectaculoase în ultimele zile. La începutul săptămânii, în sudul României s-au înregistrat temperaturi de până la 26 de grade Celsius, în timp ce în alte regiuni maximele au ajuns la 22 de grade.

De miercuri însă, vremea s-a răcit brusc în toată țara. În numeroase localități s-au înregistrat ploi torențiale și vijelii puternice, iar la munte a nins, un fenomen neobișnuit pentru această perioadă a lunii mai.

Meteorologii spun că astfel de oscilații devin tot mai frecvente pe fondul schimbărilor climatice globale.

El Niño ar putea reveni în 2026 și să aducă noi recorduri de temperatură

În paralel cu avertizările privind vremea severă din România, Organizația Meteorologică Mondială anunță o posibilă revenire a fenomenului El Niño în perioada vara-toamna anului 2026.

Fenomenul reprezintă o supraîncălzire periodică a apelor oceanice din Pacificul tropical și apare la intervale de doi până la șapte ani, având efecte importante asupra climei globale.

Împreună cu fenomenul opus, La Niña, El Niño formează ciclul ENSO, unul dintre cei mai importanți factori ai variabilității climatice naturale.

În timpul episoadelor El Niño, temperaturile oceanice ridicate contribuie la creșterea temperaturilor atmosferice la nivel mondial. Specialiștii susțin că acest fenomen, suprapus peste încălzirea globală, a contribuit la recordurile istorice de temperatură înregistrate în perioadele 2014-2016 și 2023-2024.

Ce efecte poate avea El Niño asupra Europei și României

Deși Europa este considerată una dintre regiunile mai puțin afectate direct de ciclul ENSO, efectele indirecte pot fi resimțite și pe continentul european, inclusiv în România.

Fenomenul poate influența apariția valurilor de căldură și a perioadelor de secetă, chiar dacă legătura directă nu este la fel de evidentă precum în alte zone ale lumii.

Prognozele realizate de Copernicus Climate Change Service indică pentru perioada iunie-august temperaturi peste media normală în sud-estul Europei.

Pe termen scurt însă, meteorologii estimează că după episodul rece din aceste zile, România ar putea avea parte din nou de temperaturi apropiate de vară în jurul datei de 20 mai, odată cu extinderea unui anticiclon nord-african spre centrul și vestul Europei.