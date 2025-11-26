Ciclonul polar care a devastat Europa aduce iarna! Adel matură România cu ploi torențiale și ninsori până duminică

Ciclonul Adel aduce vreme severă în România: ploi torențiale, lapoviță, ninsoare și temperaturi în prăbușire

România intră într-un nou episod de vreme severă, odată cu apropierea ciclonului mediteranean Adel. Meteorologii avertizează asupra unei răciri bruște, a precipitațiilor abundente și a intensificărilor de vânt, fenomene ce vor afecta întreaga țară până la sfârșitul weekendului.

România se pregătește să intre sub influența ciclonului Adel, un sistem atmosferic format în bazinul Mării Mediterane, care a provocat deja probleme în mai multe țări europene. Directoarea ANM, Florinela Georgescu, a anunțat că fenomenul va aduce ploi puternice, lapoviță, ninsori și o scădere semnificativă a temperaturilor.

„Intrăm și noi sub influența unui ciclon care se formează și evoluează în bazinul Mării Mediterane. El a fost denumit Adel de către meteorologii greci. Ne va afecta până spre sfârșitul zilei de duminică cu precipitații, dar și cu intensificări ale vântului și cu o scădere a temperaturilor”, a precizat Georgescu la Antena 3 CNN.

Ploi în vest, apoi în toată țara

Primele semne ale ciclonului se vor observa astăzi în jumătatea de vest a țării, unde sunt așteptate ploi consistente. Pe parcursul nopții, precipitațiile vor avansa către centru și nord, urmând ca până duminică întreg teritoriul să fie afectat.

ANM avertizează și asupra apariției primelor precipitații mixte în nordul Moldovei în noaptea de joi spre vineri.

„În noaptea de joi spre vineri, deci mâine noapte, vor fi și precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare în partea de nord a Moldovei, iar la munte, mai ales pe creste, treptat vor predomina ninsorile”, a explicat Florinela Georgescu.

Ninsori la munte și vânt puternic

La altitudini mari, în special în Carpații Meridionali, ninsorile vor deveni predominante. Cantitățile de precipitații acumulate pot depăși local 60–80 l/mp.

Totodată, vântul va sufla cu putere, mai ales în vestul și estul țării, unde rafalele vor atinge 45–50 km/h. În zona montană înaltă, vântul poate depăși chiar 70–90 km/h, avertizează specialiștii ANM.

Temperaturi în picaj: maxime de doar 8–9°C

Răcirea se va resimți încă de astăzi în vest și nord-vest, unde temperaturile nu vor depăși 8–9°C. În sud-vest, termometrele vor mai urca spre 20°C, însă diferența nu va dura mult.

„Până la sfârşitul săptămânii maximele nu vor mai depăşi nicăieri în ţară 8-9 grade Celsius”, a detaliat meteorologul.

Avertizare ANM valabilă până pe 30 noiembrie

Administrația Națională de Meteorologie a emis o avertizare generală de vreme severă, valabilă în intervalul 26–30 noiembrie 2025, între orele 10.00 și 20.00. Vor fi ploi abundente, precipitații mixte, răcire accentuată și intensificări ale vântului.

Prognoza extinsă până pe 21 decembrie indică valori termice peste mediile normale, în timp ce ploile vor continua să fie frecvente în mai multe regiuni ale țării.