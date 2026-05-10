Furtuni violente în Ardeal: Cod galben de instabilitate accentuată până diseară

Furtuni violente în Ardeal: Cod galben de instabilitate accentuată până diseară

de Redacția Jurnalul    |    10 Mai 2026   •   15:03
Furtuni violente în Ardeal: Cod galben de instabilitate accentuată până diseară
Ploile torențiale pun stăpânire pe județele Alba, Sibiu și Cluj

Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM) a emis, duminică după-amiaza, două atenţionări nowcasting Cod galben de averse torenţiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului şi grindină pentru localităţi din judeţele Cluj, Alba şi Sibiu.

Potrivit meteorologilor, până la ora 15:30, în municipiul Alba Iulia şi în alte zeci de localităţi din judeţele Alba şi Sibiu se vor semnala local averse torenţiale ce vor acumula 15 - 25 l/mp, descărcări electrice, intensificări ale vântului cu rafale de 50 - 55 km/h şi grindină de mici dimensiuni, sub 2 centimetri.

De asemenea, până la ora 15:30, în mai multe localităţi din judeţul Cluj sunt prognozate averse torenţiale, descărcări electrice, vijelii şi grindină de mici dimensiuni.

Avertizările de fenomene periculoase imediate sunt emise pentru perioade de maximum şase ore, precizează ANM.

Subiecte în articol: Averse torenţiale vijelii grindina cluj alba Sibiu
