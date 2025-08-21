x close
Cod galben de caniculă în 13 județe și în Capitală

de Redacția Jurnalul    |    21 Aug 2025   •   10:28
13 județe și Capitala sunt joi sunt avertizare Cod galben de caniculă. Maximele vor ajunge la 37 de grade Celsius.

Avertizarea Cod galben, în vigoare joi între orele 12.00 și 21.00, vizează județele Arad, Timiș, Caraș-Severin, Mehedinți, Dolj, Olt, Teleorman, Giurgiu, Brăila, Ialomița, Călărași, Constanța, Ilfov și Capitala.

În aceste zone va fi caniculă și disconfort termic ridicat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) local va atinge pragul critic de 80 de unități.

Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 35 și 37 de grade, cu cele mai ridicate valori în regiunile sud-vestice.

În a doua parte a nopții de joi spre vineri, în vest și nord-vest, iar vineri în majoritatea regiunilor vor fi perioade cu manifestări de instabilitate atmosferică.

O altă avertizare Cod galben de caniculă, valabilă vineri între orele 12.00 și 21.00, vizează județele Galați, Brăila, Constanța, Ialomița, Călărași, Giurgiu, Ilfov și Capitala.

În aceste zone va fi caniculă și disconfort termic ridicat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge pragul critic de 80 de unități.

Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 35 și 38 de grade.

(sursa: Mediafax)

Subiecte în articol: cod galben canicula capitala judeţe
