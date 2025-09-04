Cod galben de caniculă, joi, în Capitală. Temperaturile scad ușor, vineri

Joi, vremea va fi călduroasă. Cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă va fi de 34...35 de grade.

Vineri, vremea se va menține călduroasă. Cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă va fi de 32...33 de grade.

Joi, între orele 12 - 21, Bucureștiul se va afla sub incidența unui mesaj de alertă general Cod galben privind val de căldură, temperaturi deosebit de ridicate și disconfort termic.