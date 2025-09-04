Cod galben de caniculă, joi, în Capitală. Temperaturile scad ușor, vineri

x close
de Redacția Jurnalul    |    04 Sep 2025   •   11:15
Capitala va fi sub Cod galben de căldură, joi, cu maxime de 35 de grade Celsiuss. Vineri, temperaurile se vor menține la 33 de grade Celsius și se va ieși din alertă.

Joi, vremea va fi călduroasă. Cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă va fi de 34...35 de grade.

Vineri, vremea se va menține călduroasă. Cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă va fi de 32...33 de grade.

Joi, între orele 12 - 21, Bucureștiul se va afla sub incidența unui mesaj de alertă general Cod galben privind val de căldură, temperaturi deosebit de ridicate și disconfort termic.

