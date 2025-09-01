Cod galben de caniculă în București și 16 județe

Marți, între orele 12 – 21, în Banat, sudul Olteniei și al Moldovei, în sudul, centrul și estul Munteniei și în Dobrogea continentală vor fi temperaturi deosebit de ridicate și disconfort termic, iar indicele temperatură / umezeală (ITU) va atinge local pragul critic de 80 de unități.

Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 33 și 35 de grade.

Județele vizate sunt Timiș, Caraș-Severin, Mehedinți, Dolj, Olt, Teleorman, Giurgiu, Ilfov, Călărași, Ialomița, Constanța, Tulcea, Brăila, Buzău, Vrancea și Galați.

Temperaturi deosebit de ridicate pentru această perioadă și disconfort termic vor fi miercuri (03 septembrie) în sudul și estul țării.

Caniculă și în București

Administrația Națională de Meteorologie a emis luni o prognoză specială pentru municipiul București, valabilă marți, între orele 12:00 și 21:00, cu temperaturi medii de 35 de grade Celsius, iar indicele temperatură-umezeală va atinge pragul critic de 80 de unități.

Marți, municipiul București se va afla astfel sub incidența unui cod galben de temperaturi deosebit de ridicate și disconfort termic în intervalul orar 12:00 – 21:00.

Temperatura maximă a zilei este estimată la 35 de grade Celsius, în condițiile în care indicele temperatură-umezeală va atinge pragul critic de 80 de unități. Cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab până la moderat.

