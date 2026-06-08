Cod galben de instabilitate atmosferică în București, cu averse torențiale, vijelii și grindină

Luni, temperatura maximă va fi de 28-30 de grade Celsius, în timp ce minima va coborî la 15-17 grade. Cerul va fi variabil, însă după-amiaza și seara sunt așteptate înnorări temporar accentuate, însoțite de averse care pot acumula, în general, între 15 și 20 l/mp.

Meteorologii avertizează că sunt posibile vijelii, cu viteze la rafală ce pot atinge până la 70 km/h, precum și căderi de grindină de dimensiuni mici și medii.

Marți, temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 29 de grade. Cerul va fi variabil în prima parte a zilei. După-amiaza și seara vor apărea din nou înnorări. De asemenea, există posibilitatea de averse, descărcări electrice și intensificări temporare ale vântului.

„În intervalul 08 iunie, ora 12 - 08 iunie, ora 21, pentru municipiul București va fi în vigoare un mesaj de atenționare meteorologică cod galben pentru instabilitate atmosferică și averse însemnate cantitativ”, mai transmite ANM.

(sursa: Mediafax)