x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
Jurnalul.ro Ştiri Vremea Cod galben de instabilitate atmosferică în București, cu averse torențiale, vijelii și grindină

Cod galben de instabilitate atmosferică în București, cu averse torențiale, vijelii și grindină

de Redacția Jurnalul    |    08 Iun 2026   •   10:35
Urmăreşte Jurnalul pe Discover Adaugă Jurnalul ca sursă preferată
Cod galben de instabilitate atmosferică în București, cu averse torențiale, vijelii și grindină
Hepta/Vânt puternic în România

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis luni o prognoză specială pentru Municipiul București potrivit căreia Capitala se va confrunta cu averse însemnate cantitativ, descărcări electrice, intensificări ale vântului și grindină.

Luni, temperatura maximă va fi de 28-30 de grade Celsius, în timp ce minima va coborî la 15-17 grade. Cerul va fi variabil, însă după-amiaza și seara sunt așteptate înnorări temporar accentuate, însoțite de averse care pot acumula, în general, între 15 și 20 l/mp.

Meteorologii avertizează că sunt posibile vijelii, cu viteze la rafală ce pot atinge până la 70 km/h, precum și căderi de grindină de dimensiuni mici și medii.

Marți, temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 29 de grade. Cerul va fi variabil în prima parte a zilei. După-amiaza și seara vor apărea din nou înnorări. De asemenea, există posibilitatea de averse, descărcări electrice și intensificări temporare ale vântului.

„În intervalul 08 iunie, ora 12 - 08 iunie, ora 21, pentru municipiul București va fi în vigoare un mesaj de atenționare meteorologică cod galben pentru instabilitate atmosferică și averse însemnate cantitativ”, mai transmite ANM.

(sursa: Mediafax)

Citește pe Antena3.ro
×
Citește pe LongevityMagazine.ro
Citește pe Fanatik.ro
Subiecte în articol: averse ploi vijelii grindină bucuresti
TOP articole pe Jurnalul.ro:
Parteneri