Cod galben de inundații în Prahova și Dâmbovița

de Redacția Jurnalul    |    07 Aug 2025   •   15:45
Hidrologii au emis joi o avertizare Cod galben de inundații pentru râuri din județele Prahova și Dâmbovița.

Potrivit hidrologilor, sunt vizate râurile din bazinele hidrografice: Ialomița – bazin amonte S.H. Târgoviște, Prahova – bazin superior, Teleajen – bazin superior și afluenți bazin mijlociu și inferior, în judeţele Dâmbovița și Prahova.

În aceste zone, ca urmare a precipitaţiilor înregistrate, a celor prognozate şi propagării, se pot produce scurgeri importante pe versanţi, torenţi, pâraie, viituri rapide pe râurile mici cu posibile efecte de inundaţii locale şi creşteri de debite şi niveluri cu posibile depăşiri ale cotelor de atenție.

Avertizarea este în vigoare joi până la ora 24.00.

(sursa: Mediafax)

 

Subiecte în articol: cod galben inundatii
