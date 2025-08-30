x close
Cod galben de inundații în 18 județe ale țării

de Redacția Jurnalul    |    30 Aug 2025   •   13:20
Cod galben de inundații în 18 județe ale țării

Hidrologii au emis o avertizare de Cod galben de inundații, valabilă duminică, între orele 6.00 - 24.00, pentru 18 județe.

Ploile vor provoca scurgeri importante pe versanți, torenți și pâraie, viituri rapide pe râurile mici cu posibile inundații locale și creșteri de debite pe mai multe râuri. Autorităţile avertizează că pot fi depășite cotele de atenție pe unele cursuri de apă.

Județele afectate sunt Bistriţa-Năsăud, Harghita, Mureş, Braşov, Sibiu, Alba, Hunedoara, Arad, Timiş, Caraş-Severin, Mehedinţi, Dolj, Gorj, Covasna, Vâlcea, Argeş, Vâlcea şi Dâmboviţa.

Bazinele hidrografice vizate includ Someșul Mare, Mureș, Bega, Timiș, Bârzava, Moravița, Caraș, Nera, afluenții mici ai Dunării din zona amonte de Calafat, Jiu, Olt și Argeș.

Hidrologiștii precizează că fenomenele periculoase se pot produce și pe afluenții mai mici ai râurilor mari, precum și pe cursurile de apă necadastrate din zonele vizate.

