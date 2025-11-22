Cod galben de inundații în 6 județe. Viituri rapide și creșteri importante de debite pe râurile mici

Sunt vizate scurgeri importante pe versanți, viituri rapide pe râurile mici și creșteri de debite cu posibile depășiri ale cotelor de atenție.

În intervalul sâmbătă, ora 12.00 - duminică, ora 10.00, pe râurile din bazinele hidrografice Strei, Jiu și Olt se vor produce scurgeri importante pe versanți, torenti și pâraie, viituri rapide pe râurile mici cu posibile efecte de inundații locale și creșteri de debite și niveluri cu posibile depășiri ale cotelor de atenție.

Atenționarea hidrologică vizează în principal fenomenele de scurgeri importante pe versanți, torenti și pâraie, viituri rapide pe râurile mici cu posibile efecte de inundații locale, care se pot produce cu probabilitate și intensitate mai mare în intervalul sâmbătă, ora 21.00 - duminică, ora 6.00.

Avertizarea Cod galben vizează râuri din județele Hunedoara, Gorj, Mehedinţi, Sibiu, Vâlcea și Argeş.

De altfel, și meteorologii au emis o informare valabilă de sâmbătă ora 10 până luni, ora 10 și au anunțat precipitații în cea mai mare parte a țării. Îndeosebi în nordul Olteniei și în nord-vestul Munteniei, precum și în vestul Carpaților Meridionali se vor acumula cantități de apă de 20...30 l/mp, și izolat de peste 40 l/mp.

De sâmbătă noaptea (22/23 noiembrie) local în Câmpia de Vest, în Transilvania și în nord-vestul Moldovei vor fi precipitații și sub formă de lapoviță și ninsoare și izolat depuneri de polei, apoi va ninge slab. La munte treptat vor predomina ninsorile și se va depune strat de zăpadă, în special pe creste.