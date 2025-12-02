Cod Galben de inundaţii pe râuri din judeţele Giurgiu, Ilfov şi Dâmboviţa

x close
de Redacția Jurnalul    |    02 Dec 2025   •   12:45
Sursa foto: Jurnalul/inundatii

Institutul Naţional de Hidrologie şi Gospodărire a Apelor (INHGA) a emis marţi o atenţionare Cod galben de inundaţii pentru râuri din judeţele Giurgiu, Ilfov şi Dâmboviţa, în bazinul hidrografic Argeş, valabil până miercuri la ora 12:00.

"Având în vedere situaţia hidrometeorologică actuală, propagarea viiturilor formate anterior în amonte şi prognoza meteorologică pentru următoarele 24 de ore, INHGA instituie Codul Galben, valabil în intervalul: 2 decembrie ora 12:00 - 3 decembrie, ora 12:00. Acesta va afecta anumite sectoare de râuri din judeţele Giurgiu, Ilfov şi Dâmboviţa, în bazinul hidrografic Argeş, unde sunt posibile creşteri de debite şi niveluri, ca urmare a propagării viiturilor formate anterior în amonte, precum şi depăşiri ale cotelor de apărare. Având în vedere acest context, populaţia din judeţele afectate este rugată să acorde o atenţie deosebită evoluţiei situaţiei hidrologice", se menţionează în comunicat.

Potrivit hidrologilor, se recomandă evitarea traversării cursurilor de apă sau a zonelor inundabile, protejarea bunurilor expuse riscului, menţinerea şanţurilor şi rigolelor curate şi respectarea cu stricteţe a instrucţiunilor transmise de autorităţile locale.

AGERPRES

