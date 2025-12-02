Cod Galben de inundaţii pe râuri din judeţele Giurgiu, Ilfov şi Dâmboviţa

"Având în vedere situaţia hidrometeorologică actuală, propagarea viiturilor formate anterior în amonte şi prognoza meteorologică pentru următoarele 24 de ore, INHGA instituie Codul Galben, valabil în intervalul: 2 decembrie ora 12:00 - 3 decembrie, ora 12:00. Acesta va afecta anumite sectoare de râuri din judeţele Giurgiu, Ilfov şi Dâmboviţa, în bazinul hidrografic Argeş, unde sunt posibile creşteri de debite şi niveluri, ca urmare a propagării viiturilor formate anterior în amonte, precum şi depăşiri ale cotelor de apărare. Având în vedere acest context, populaţia din judeţele afectate este rugată să acorde o atenţie deosebită evoluţiei situaţiei hidrologice", se menţionează în comunicat.



Potrivit hidrologilor, se recomandă evitarea traversării cursurilor de apă sau a zonelor inundabile, protejarea bunurilor expuse riscului, menţinerea şanţurilor şi rigolelor curate şi respectarea cu stricteţe a instrucţiunilor transmise de autorităţile locale.

