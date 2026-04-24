Cod galben de vânt în mai multe zone din Transilvania, Oltenia și Moldova

Un jet polar coboară spre România și vom fi în zona de contact dintre un ciclon și un anticiclon, anunță ANM. Vremea se răcește din nou
Potrivit ANM, pe parcursul zilei de vineri, în nordul, estul și sud-estul Transilvaniei, nord-estul Moldovei și vestul Olteniei, vor fi intensificări ale vântului cu viteze de 50...65 km/h.
În Carpații Meridionali și de Curbură, rafalele vor atinge 70...90 km/h.
Intensificări temporare ale vântului vor fi și în restul teritoriului, cu viteze în general de 40...45 km/h.
Avertizarea cod galben este valabilă până la ora 21.00.
(sursa: Mediafax)
