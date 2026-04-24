Jurnalul.ro Ştiri Vremea Cod galben de vânt în mai multe zone din Transilvania, Oltenia și Moldova

Cod galben de vânt în mai multe zone din Transilvania, Oltenia și Moldova

de Redacția Jurnalul    |    24 Apr 2026   •   10:41
Cod galben de vânt în mai multe zone din Transilvania, Oltenia și Moldova
Sfârșitul acestei săptămâni vine cu o nouă schimbare importantă. Un front atmosferic rece, asociat unui ciclon format în zona Câmpiei Ruse, va traversa România de la nord la sud

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis, vineri, o avertizare cod galben de vânt pentru estul și sud-estul Transilvaniei, nord-estul Moldovei și vestul Olteniei.

Potrivit ANM, pe parcursul zilei de vineri, în nordul, estul și sud-estul Transilvaniei, nord-estul Moldovei și vestul Olteniei, vor fi intensificări ale vântului cu viteze de 50...65 km/h.

În Carpații Meridionali și de Curbură, rafalele vor atinge 70...90 km/h.

Intensificări temporare ale vântului vor fi și în restul teritoriului, cu viteze în general de 40...45 km/h.

Avertizarea cod galben este valabilă până la ora 21.00.

(sursa: Mediafax)

