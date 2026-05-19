x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
Jurnalul.ro Ştiri Vremea Cod galben de vânt puternic și avertizare de ploi torențiale și grindină în estul țării

Cod galben de vânt puternic și avertizare de ploi torențiale și grindină în estul țării

de Redacția Jurnalul    |    19 Mai 2026   •   10:31
Cod galben de vânt puternic și avertizare de ploi torențiale și grindină în estul țării
Hepta/ averse torențiale care vor acumula 15...25 l/mp, grindină de mici dimensiuni (1-2 cm), descărcări electrice

ANM a emis marți o avertizare generală valabilă până sâmbătă care vizează instabilitate atmosferică accentuată, cantități importante de precipitații și grindină. De asemenea, a fost emis un Cod galben de intensificări ale vântului pentru Moldova, nordul Dobrogei și estul Munteniei.

Potrivit ANM, de marți până sâmbătă, va fi o perioadă cu instabilitate atmosferică, în special în jumătatea estică a țării. Fenomenele prognozate includ averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului și căderi de grindină.

„În intervale scurte de timp sau prin acumulare, cantitățile de apă vor fi de 20...30 l/mp și izolat de peste 40...50 l/mp. Vântul va avea intensificări temporare în regiunile estice, iar joi și vineri și în vestul și centrul teritoriului. Vor fi viteze în general de 45...55 km/h, iar în zona montană înaltă de 60...80 km/h”, se arată în informarea emisă de ANM.

În plus, miercuri, Moldova, nordul Dobrogei, estul și nord-estul Munteniei se vor afla sub incidența unui Cod galben de intensificări ale vântului. Rafalele ar putea atinge viteze de 50-65 de km/h.

(sursa: Mediafax)

Citește pe Antena3.ro
×
Citește pe LongevityMagazine.ro
Citește pe Fanatik.ro
Subiecte în articol: cod galben vant ploi grindină
TOP articole pe Jurnalul.ro:
Parteneri