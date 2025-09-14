x close
Cod Galben de vânt puternic și informare de ploi torențiale în mai multe județe

de Redacția Jurnalul    |    14 Sep 2025   •   10:13
Administrația Națională de Meteorologie a emis duminică o atenționare Cod Galben de intensificări ale vântului, valabilă în mai multe județe din vestul și nord-estul țării. De asemenea, a fost emisă o informare de averse și descărcări electrice.

Potrivit ANM, duminică, între orele 10:00-20:00, în județele Caraș-Severin, Timiș, Arad, Botoșani, în zonele joase din Suceava și Neamț, dar și în vestul Carpaților Meridionali, va fi instituit un Cod galben de intensificări ale vântului. Rafalele vor bate cu 50-70 km/h, iar la altitudini de peste 1700 m, rafalele pot atinge 90 – 100 km/h.

În plus, de duminică, ora 10:00, până luni la ora 10:00, este în vigoare o informare meteorologică de averse moderate. Precipitațiile vor debuta în Banat, Crișana și Maramureș, urmând să se extindă treptat în Transilvania. Cantitățile de apă vor ajunge local la 15-20 l/mp și izolat la 30-40 l/mp.

 

(sursa: Mediafax)

Subiecte în articol: cod galben vant ploi
