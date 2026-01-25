Cod galben de vânt puternic în mai multe regiuni ale țării

Administrația Națională de Meteorologie a emis o atenționare meteorologică de tip Cod Galben de vânt, valabil pentru perioada 25 ianuarie ora 14:00 – 26 ianuarie, ora 8:00.

În intervalul amintit, vremea va fi caracterizată de fenomene meteo variate, cu episoade de vânt puternic, precipitații însemnate cantitativ și ninsori viscolite la munte, dar și cu temperaturi mai ridicate decât normalul perioadei în multe regiuni.

Începând din după-amiaza zilei de 25 ianuarie și până în dimineața zilei de 26 ianuarie, în Banat, sudul Crișanei și în Carpații Meridionali vântul va avea intensificări semnificative, cu viteze de 50–70 km/h, iar la altitudini de peste 1700 de metri rafalele vor depăși frecvent 90–100 km/h, ceea ce va crea condiții dificile, mai ales în zona de munte.

Din dimineața zilei de 26 ianuarie și până pe 27 ianuarie, aria fenomenelor severe se va extinde, urmând să se înregistreze precipitații abundente sub formă de ploaie în sudul Banatului, nordul Olteniei și al Munteniei, precum și precipitații mixte în Carpații Meridionali, Occidentali și de Curbură.

Cantitățile de apă acumulate vor fi de 20–35 l/mp, iar local chiar peste 40 l/mp.

Aceste ploi vor favoriza topirea stratului de zăpadă existent, crescând riscul de scurgeri de apă și acumulări locale.

La munte, la altitudini mai mari de 1700 de metri, precipitațiile vor fi predominant sub formă de ninsoare, iar stratul nou de zăpadă va ajunge la grosimi de 20–30 de centimetri.

Vântul va continua să bată cu putere, cu rafale de 70–90 km/h, viscolind ninsoarea și reducând vizibilitatea sub 100 de metri, mai ales pe creste și în zonele expuse.

Pe tot parcursul intervalului analizat, în majoritatea regiunilor țării vor fi perioade cu precipitații, iar vântul va avea intensificări temporare de 40–45 km/h, fără a atinge însă praguri de avertizare în toate zonele.

În municipiul București, vremea va fi mai blândă și nu se vor înregistra fenomene meteo periculoase.

Între 25 ianuarie, ora 10:00, și 26 ianuarie, ora 08:00, temperaturile se vor situa peste media climatologică, cerul va fi temporar noros pe parcursul zilei, iar noaptea va deveni mai mult noros, cu ploi slabe spre finalul intervalului.

Vântul va sufla slab până la moderat, temperatura maximă va fi de aproximativ 6 grade Celsius, iar minima se va situa între 0 și 2 grade, existând și condiții de ceață în prima parte a nopții.

În intervalul 26 ianuarie, ora 08:00 – 27 ianuarie, ora 10:00, valorile termice vor crește semnificativ, ajungând mult peste cele normale pentru final de ianuarie.

Cerul va fi mai mult noros, vor cădea ploi moderate cantitativ, cu acumulări de 10–20 l/mp, iar vântul va avea intensificări moderate, atingând viteze de 35–40 km/h. Temperatura maximă va urca până la 11–12 grade Celsius, iar cea minimă va fi de 3–4 grade.