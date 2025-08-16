Cod portocaliu de caniculă în vestul țării și cod galben de instabilitate în mai multe regiuni

Sâmbătă, în județele Bihor, Arad și Timiș se va menține canicula, cu temperaturi maxime de 37–38 de grade, iar indicele temperatură-umezeală va depăși pragul critic de 80 de unități.

Tot sâmbătă, a fost emis un Cod galben pentru Maramureș, nordul Crișanei, sudul Banatului, cea mai mare parte a Transilvaniei, vestul și sudul Olteniei, precum și sud-vestul și centrul Munteniei se va menține un disconfort termic ridicat, cu maxime între 33 și 37 de grade.

Duminică, sud-vestul și centrul Munteniei vor fi afectate de caniculă, cu temperaturi de 35–36 de grade.

În Transilvania, Maramureș, sudul Banatului, nordul Moldovei și zona montană se vor înregistra averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului și grindină izolat, cu cantități de apă de la 20–30 l/mp, până la 40-50 l/mp în zonele de munte.

În noaptea de duminică spre luni instabilitatea atmosferică va continua în Maramureș, Transilvania, nordul și centrul Moldovei cu rafale de vânt de 50–55 km/h și grindină de mici dimensiuni, iar cantitățile de precipitații vor fi de 20–40 l/mp.

(sursa: Mediafax)