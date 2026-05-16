Cod portocaliu de ploi torențiale. ISU extinde forțele de intervenție în mai multe județe

ISU Mureș acționează în sprijinul ISU Vâlcea cu 2 autocamioane de intervenție, 2 motopompe remorcabile, 4 motopompe transportabile, 2 bărci cu motor, 2 autospeciale de primă intervenție și comandă.

ISU Brașov intervine în sprijinul ISU Argeș cu 2 autocamioane de intervenție, 2 motopompe remorcabile, 2 motopompe transportabile, 2 bărci cu motor, 2 autospeciale de primă intervenție și comandă.

ISU Covasna acordă sprijin ISU Dâmbovița cu 2 autocamioane de intervenție, 2 motopompe remorcabile, 2 motopompe transportabile, 2 bărci cu motor, 2 autospeciale de primă intervenție și comandă.

Totodată, pentru avertizarea persoanelor din zonele vizate de vremea rea, la nivelul județelor Argeș, Dâmbovița, Vâlcea, precum si în zona de nord a județelor Gorj și Prahova a fost transmis un mesaj de informare prin sistemul RO-ALERT.

Măsurile au fost dispuse în vederea creșterii capacității de răspuns și asigurării intervenției operative pentru protejarea populației și limitarea efectelor generate de fenomenele meteorologice prognozate, transmite DSU pe Facebook.