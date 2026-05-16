Cod portocaliu de ploi torențiale. ISU extinde forțele de intervenție în mai multe județe

de Redacția Jurnalul    |    16 Mai 2026   •   13:20
ISU crește capacitatea de intervenție pentru protejarea populației în caz de inundații.

Ca urmare a avertizării meteorologice de Cod portocaliu privind manifestarea unor fenomene hidrometeorologice periculoase, respectiv averse torențiale ce vizează județele Argeș, Dâmbovița și Vâlcea, au fost dispuse măsuri pentru suplimentarea capacității de intervenție prin trimiterea în sprijin a unor forțe și mijloace din cadrul inspectoratelor pentru situații de urgență pentru alte județe.

ISU Mureș acționează în sprijinul ISU Vâlcea cu 2 autocamioane de intervenție, 2 motopompe remorcabile, 4 motopompe transportabile, 2 bărci cu motor, 2 autospeciale de primă intervenție și comandă.

ISU Brașov intervine în sprijinul ISU Argeș cu 2 autocamioane de intervenție, 2 motopompe remorcabile, 2 motopompe transportabile, 2 bărci cu motor, 2 autospeciale de primă intervenție și comandă.

ISU Covasna acordă sprijin ISU Dâmbovița cu 2 autocamioane de intervenție, 2 motopompe remorcabile, 2 motopompe transportabile, 2 bărci cu motor, 2 autospeciale de primă intervenție și comandă.

Totodată, pentru avertizarea persoanelor din zonele vizate de vremea rea, la nivelul județelor Argeș, Dâmbovița, Vâlcea, precum si în zona de nord a județelor Gorj și Prahova a fost transmis un mesaj de informare prin sistemul RO-ALERT.

Măsurile au fost dispuse în vederea creșterii capacității de răspuns și asigurării intervenției operative pentru protejarea populației și limitarea efectelor generate de fenomenele meteorologice prognozate, transmite DSU pe Facebook.

