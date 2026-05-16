Jurnalul.ro Ştiri Externe Donald Trump anunță eliminarea unui lider important al Statului Islamic în Nigeria

de Redacția Jurnalul    |    16 Mai 2026   •   17:20
Abu Bakr al-Mainuki era al doilea la comanda grupării Statul Islamic la nivel global.

Președintele Donald Trump a anunțat că forțele americane și nigeriene au ucis un lider al grupării Statul Islamic în Nigeria, în cadrul unei misiuni desfășurate vineri, transmite AP.

Liderul ameerican face referire la operațiunea comună din cea mai populată țară din Africa printr-o postare pe rețelele de socializare.

Cine era Abu Bakr al-Mainuki?

El a spus că Abu Bakr al-Mainuki era al doilea la comanda grupării Statul Islamic la nivel global și „credea că se poate ascunde în Africa, dar nu știa că aveam surse care ne țineau la curent cu ceea ce făcea”.

Al-Mainuki era considerat figura-cheie în organizarea și finanțarea ISIS și plănuia atacuri împotriva Statelor Unite și a intereselor acestora, potrivit unui oficial care a vorbit sub protecția anonimatului.

Născut în provincia Borno din Nigeria în 1982, al-Mainuki a preluat conducerea filialei IS din Africa de Vest după ce fostul lider al grupului din regiune, Mamman Nur, a fost ucis în 2018, potrivit Counter Extremism Project, care urmărește grupurile militante.

Al-Mainuki avea baza în zona Sahel, a declarat grupul de monitorizare, și se crede că a luptat în Libia când ISiS era activ în această țară nord-africană cu mai bine de un deceniu în urmă. El a fost sancționat de SUA în 2023.

Colaborare SUA-Nigeria

În decembrie, Trump a ordonat forțelor americane să lanseze atacuri împotriva grupării Statul Islamic din Nigeria.

Nigeria se confruntă cu mai multe grupări armate, printre care cel puțin două afiliate la Statul Islamic, pe fondul unei crize de securitate complexe.

În februarie, Statele Unite au trimis trupe în această țară din Africa de Vest pentru a oferi consultanță armatei locale, iar în martie au desfășurat acolo și drone, după ce Trump a afirmat că creștinii sunt vizați în contextul crizei de securitate din Nigeria.

Operațiunea de vineri seara a fost cel mai recent exemplu dintr-o serie de misiuni secrete în străinătate pe care Trump le-a anunțat în acest an, începând cu uimitorul raid nocturn din ianuarie pentru capturarea și îndepărtarea liderului de atunci al Venezuelei, Nicolás Maduro, și transportarea lui în SUA, urmat, aproape două luni mai târziu, de lansarea atacurilor care au declanșat războiul cu Iranul.

