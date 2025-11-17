Cod portocaliu de vânt în județul Cluj: Rafale de 140 km/h în zona montană

În zona de munte de peste 1.800 de metri din județul Cluj vor fi intensificări puternice ale vântului cu viteze la rafală de 120-140 km/h.

De asemenea, ANM a emis și Cod galben de vânt pentru județul Brașov. Alerta în acest caz este valabilă de la ora 15.00 până la ora 20.00.

Sunt vizate localitățile Brașov, Zărnești, Codlea, Râșnov, Prejmer, Bran, Ghimbav, Hărman, Vulcan, Cristian și Sânpetru, unde se vor semnala rafale de 50-70 km/h.

(sursa: Mediafax)