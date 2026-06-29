Codul ROȘU de furtună face ravagii în Dâmbovița: 45 de apeluri la 112 și intervenții în Târgoviște și Răzvad

Vreme extremă în Dâmbovița: o persoană rănită și zeci de misiuni ale pompierilor după furtuna violentă

Mai multe intervenții sunt în desfășurare în județul Dâmbovița după furtuna puternică produsă în timpul avertizării de cod roșu. Zeci de apeluri la 112 au fost înregistrate într-un timp foarte scurt, iar pompierii intervin pentru înlăturarea efectelor produse de vântul extrem. Un acoperiș smuls de rafale s-a prăbușit peste carosabil și a rănit o persoană, care a fost transportată la spital.

Furtuna a făcut ravagii în Dâmbovița. Zeci de intervenții ale pompierilor, iar o persoană a fost rănită după prăbușirea unui acoperiș

Vremea extremă a provocat numeroase probleme în județul Dâmbovița, unde pompierii intervin în mai multe localități pentru limitarea efectelor produse de fenomenele meteorologice severe. Cele mai afectate zone sunt municipiul Târgoviște și comuna Răzvad, unde echipajele Inspectoratului pentru Situații de Urgență au fost mobilizate în mai multe puncte.

Autoritățile au anunțat că intervențiile sunt în plină desfășurare, iar solicitările continuă să fie primite prin Sistemul Național Unic pentru Apeluri de Urgență 112.

Codul roșu de vreme severă a generat zeci de apeluri la 112

Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgență Dâmbovița, manifestările meteorologice violente au produs pagube în cel puțin nouă locații din Târgoviște și Răzvad.

În același timp, la nivelul dispeceratului ISU au fost înregistrate aproximativ 45 de apeluri prin 112, toate semnalând efecte provocate de fenomenele hidrometeorologice.

Echipajele de intervenție acționează pentru îndepărtarea copacilor doborâți de vânt, degajarea stâlpilor căzuți și înlăturarea elementelor de acoperiș desprinse de rafalele puternice, care reprezintă un pericol pentru circulația rutieră și pentru pietoni.

O persoană a fost rănită după ce un acoperiș s-a prăbușit peste carosabil

Cel mai grav incident s-a produs în urma desprinderii acoperișului unui bloc de locuințe. Structura a fost smulsă de vânt și s-a prăbușit pe carosabil, surprinzând o persoană aflată în zonă.

Salvatorii au intervenit de urgență și au reușit să extragă victima în stare de conștiență. Aceasta a fost evaluată medical la locul incidentului, iar ulterior transportată la spital. Potrivit informațiilor furnizate de autorități, persoana prezenta leziuni la nivelul membrelor inferioare, însă era conștientă în momentul preluării de către echipajele medicale.

Incidentul evidențiază riscurile majore pe care le pot genera rafalele violente de vânt, în special în zonele urbane, unde elementele de construcție pot deveni extrem de periculoase.

Pompierii rămân mobilizați în teren

Reprezentanții ISU Dâmbovița precizează că toate misiunile sunt în dinamică, iar echipajele continuă să răspundă solicitărilor primite pe măsură ce acestea sunt raportate.

În funcție de evoluția fenomenelor meteorologice, numărul intervențiilor poate crește în orele următoare, iar autoritățile monitorizează permanent situația din teren.

Inspectoratul pentru Situații de Urgență recomandă populației să urmărească exclusiv informările oficiale privind evoluția vremii și să evite deplasările care nu sunt absolut necesare în zonele afectate de avertizările meteo.

De asemenea, în condiții de vânt puternic, oamenii sunt sfătuiți să evite apropierea de copaci, stâlpi de electricitate, panouri publicitare sau clădiri de pe care se pot desprinde elemente de construcție. Ferestrele și ușile locuințelor trebuie securizate, iar obiectele aflate pe balcoane sau în curți trebuie fixate pentru a nu fi luate de vânt.

Autoritățile atrag atenția că firele electrice căzute la pământ nu trebuie atinse sub nicio formă, acestea urmând să fie semnalate imediat prin apel la 112. Totodată, cetățenii sunt îndemnați să evite traversarea cursurilor de apă și să curețe rigolele și șanțurile din jurul locuințelor pentru a facilita scurgerea apelor pluviale și a reduce riscul producerii inundațiilor.

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Sursa foto IGSU/ISU Dâmbovița