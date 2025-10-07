Cod ROȘU de ploi abundente și inundații în trei județe: Va ploua într-o zi cât în 2 luni

Potrivit avertizării Cod roșu, în județele Constanța, Călărași și Ialomița va ploua abundent, iar în intervale scurte de timp sau prin acumulare vor fi cantități de apă de 110...120 l/mp. Aceasta este în vigoare de marți de la ora ora 21.00 până miercuri la ora ora 23.00.

O avertizare Cod portocaliu valabilă în același interval vizează județele Tulcea, Brăila, Galați, Vrancea, Buzău, Covasna, Brașov, Prahova, Dâmbovița, Argeș, Teleorman, Giurgiu, Ilfov și Capitală. În aceste zone va ploua important cantitativ și se vor acumula cantități de apă de 60...90 l/mp și izolat de 100 l/mp.

Tot marți de la ora 21.00 până miercuri la ora 23.00 este în vigoare și o avertizare Cod galben. În centrul Moldovei, sudul Transilvaniei, estul și sudul Olteniei și în vestul Carpaților Meridionali va ploua însemnat cantitativ și se vor acumula 25...30 l/mp și izolat 40...50 l/mp. În județele Vrancea, Galați, Buzău, Prahova, Brăila, Ialomița, Călărași, Constanța, Tulcea, Ilfov și municipiul București, vântul va avea intensificări cu rafale de 50...70 km/h. În Carpații Meridionali, la altitudini de peste 1700 m va ninge temporar viscolit (rafale de 60...90 km/h) și se va depune strat de zăpadă (10...30 cm).

Marți, până la ora 21.00, este în vigoare o altă avertizare Cod galben. Conform acesteia, în Dobrogea, cea mai mare parte a Munteniei și în jumătatea de sud a Moldovei, precum și în Carpații de Curbură va ploua însemnat cantitativ și se vor acumula 25...30 l/mp și izolat 40...50 l/mp. Îndeosebi pe parcursul zilei de marți în județele Vrancea, Buzău, Brăila, Ialomița, Călărași și pe litoral, vântul va avea intensificări cu rafale de 50...70 km/h.

Meteorologii au emis și o informare meteorologică, valabilă până joi la ora 10.00, în toată țara, de ploi importante cantitativ, intensificări ale vântului, ninsori temporar viscolite la altitudini de peste 1700 m, vreme rece.

Cod roșu de inundații în județul Constanța

Hidrologii au emis o avertizare Cod roșu de inundații valabilă de marți pe râuri din județul Constanța. În alte județe vor fi în vigoare avertizări Cod portocaliu și Cod galben.

Avertizarea Cod roșu este valabilă de marți, de la ora 21.00, până miercuri, la ora 24.00, pe râurile din judeţul Constanţa.

O avertizare Cod portocaliu vizează râurile din bazinele hidrografice: Călmăţui (judeţele: Olt şi Teleorman), Vedea (judeţele: Argeş, Olt şi Teleorman), Argeş (judeţele: Argeş, Dâmboviţa, Giurgiu, Teleorman şi Ilfov), Ialomiţa (judeţele: Dâmboviţa, Prahova, Ilfov, Ialomiţa şi Buzău), Călmăţui (judeţele: Buzău și Brăila), Buzău (judeţele: Buzău, Prahova și Brăila), Râmnicu Sărat (judeţele: Buzău şi Vrancea), Putna (judeţul Vrancea), Siret (judeţul Galaţi), Prut (judeţul Galaţi) și râurile din judeţul Tulcea.

Avertizarea Cod portocaliul este în vigoare de marți, de la ora 21.00, până miercuri, la ora 24.00.

O altă avertizare Cod galben a intrat în vigoare de luni, de la ora 21.00, până joi, la ora 12.00, pe râurile din bazinele hidrografice: Ialomiţa (judeţele: Dâmboviţa, Prahova, Ilfov, Ialomiţa şi Buzău), Călmăţui (judeţele: Buzău și Brăila), Buzău (judeţele: Braşov, Covasna, Buzău, Prahova și Brăila), Râmnicu Sărat (judeţele: Buzău şi Vrancea), Putna (judeţul Vrancea), Trotuş (judeţele: Bacău, Neamţ, Harghita, Covasna şi Vrancea), Siret (judeţele: Bacău, Vrancea şi Galaţi), Bârlad (judeţele: Iași, Vaslui, Neamţ, Bacău, Vrancea și Galaţi), Prut (judeţele: Vaslui și Galaţi) și râurile din Dobrogea (judeţele: Constanţa şi Tulcea).

De asemenea, hidrologii au emis o altă avertizare Cod galben, în vigoare de marți, de la ora 18.00, până joi, la ora 12.00, pe râurile din bazinele hidrografice: Desnăţui (judeţele: Mehedinţi şi Dolj), Jiu (judeţele: Mehedinţi și Dolj), Olt (judeţele: Covasna, Brașov, Harghita, Sibiu, Vâlcea, Argeş, Olt, Gorj şi Dolj), Călmăţui (judeţele: Olt şi Teleorman), Vedea (judeţele: Argeş, Olt şi Teleorman), Argeş (judeţele: Argeş, Dâmboviţa, Giurgiu, Teleorman şi Ilfov).

(sursa: Mediafax)