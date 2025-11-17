Cod roșu de vânt în zona montană din Cluj: Rafale de peste 140 km/h!

Avertizarea meteorologică de cod roșu este valabilă de la ora 22.20 până la miezul nopții.

În zona montană din județul Cluj, la peste 1.800 de metri altitudine, se vor semnala intensificări puternice și susținute ale vântului. Vitezele vor depăși la rafală 140 km/h.

ANM a emis și cod portocaliu de vânt pentru aceeași zonă montană din județul Cluj. Avertizarea este valabilă de la ora 21:00 până la ora 2:00.

Se vor semnala intensificări puternice ale vântului cu viteze la rafală de 120-140 km/h în zona de munte de peste 1.800 de metri.

Pentru județul Harghita, meteorologii au emis Cod galben de vânt, valabil de la ora 22:05 până la ora 23:00.

Sunt vizate zona depresionară a județului Harghita și zona joasă a județului, incluzând localități precum Miercurea Ciuc, Toplița, Gheorgheni, Odorheiu Secuiesc, Cristuru Secuiesc și multe alte localități.

Se vor semnala intensificări ale vântului cu viteze la rafală de 50-70 km/h.

ANM a emis cod galben de vânt și pentru județele Mureș și Sibiu, valabil de la ora 21:20 până la ora 23:00.

În zona joasă a județului Mureș sunt vizate localități precum Târgu Mureș, Sighișoara, Târnăveni, Luduș, Sovata, Iernut, Reghin și zeci de alte localități.

În zona joasă a județului Sibiu sunt afectate localități precum Sibiu, Mediaș, Cisnădie, Avrig, Agnita, Dumbrăveni, Tălmaciu, Săliște, Rășinari, Copșa Mică și multe altele.

Se vor semnala intensificări ale vântului cu viteze la rafală de 50-70 km/h.

(sursa: Mediafax)