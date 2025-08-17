x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
Jurnalul.ro Ştiri Vremea Cod roșu de ploi torențiale și furtuni în județele Cluj și Hunedoara

Cod roșu de ploi torențiale și furtuni în județele Cluj și Hunedoara

de Redacția Jurnalul    |    17 Aug 2025   •   16:55
Cod roșu de ploi torențiale și furtuni în județele Cluj și Hunedoara
Sursa foto: Antena 3 CNN

ANM a emis, duminică după-amiază, avertizări de tip cod roşu de vreme severă imediată pentru zone din judeţele Cluj şi Hunedoara, unde sunt anunţate ploi torenţiale, furtuni şi grindină.

În județul Cluj (localitățile Feleacu, Petreștii de Jos, Ciurila, Tureni) se vor semnala averse torențiale care vor acumula peste 35...50 l/mp, frecvente descărcări electrice, intensificări ale vântului (rafale de 50...70 km/h), grindină de mari dimensiuni (3...5 cm). Avertizarea este în vigoare până la ora 16:45.

În județul Hunedoara (localitățile Ilia, Șoimuș, Gurasada, Brănișca, Vălișoara, Vorța) se vor semnala averse torențiale care vor acumula peste 25 l/mp, frecvente descărcări electrice, vijelie puternică (rafale de 50...70 km/h), grindină de medii dimensiuni (2-4 cm). În zona avertizată în ultimele ore s-au acumulat cantități de 25...40 l/mp. Avertizarea este în vigoare până la ora 17:30.

 

(sursa: Mediafax)

Citește pe Antena3.ro
×
Subiecte în articol: cod rosu ploi furtuni
TOP articole pe Jurnalul.ro:
Parteneri