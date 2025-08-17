Cod roșu de ploi torențiale și furtuni în județele Cluj și Hunedoara

În județul Cluj (localitățile Feleacu, Petreștii de Jos, Ciurila, Tureni) se vor semnala averse torențiale care vor acumula peste 35...50 l/mp, frecvente descărcări electrice, intensificări ale vântului (rafale de 50...70 km/h), grindină de mari dimensiuni (3...5 cm). Avertizarea este în vigoare până la ora 16:45.

În județul Hunedoara (localitățile Ilia, Șoimuș, Gurasada, Brănișca, Vălișoara, Vorța) se vor semnala averse torențiale care vor acumula peste 25 l/mp, frecvente descărcări electrice, vijelie puternică (rafale de 50...70 km/h), grindină de medii dimensiuni (2-4 cm). În zona avertizată în ultimele ore s-au acumulat cantități de 25...40 l/mp. Avertizarea este în vigoare până la ora 17:30.

(sursa: Mediafax)