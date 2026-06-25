„Domul de căldură” ajunge deasupra României. ANM avertizează: temperaturile vor urca până la 40 de grade

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) avertizează că următoarele zile vor aduce temperaturi apropiate de recordurile istorice ale lunii iunie, iar începutul săptămânii viitoare ar putea fi cel mai fierbinte episod al acestui an.

Potrivit meteorologilor, între 20 și 24 iunie, un val de aer tropical provenit din nordul Africii s-a extins treptat peste vestul și sud-vestul Europei, generând temperaturi extreme, în special în Spania și Franța.

Franța și Spania, lovite de temperaturi istorice

Cele mai ridicate valori au fost înregistrate în sudul Spaniei, unde la Andújar termometrele au indicat 44,8 grade Celsius.

În Franța, situația este la fel de îngrijorătoare. Indicatorul termic național, care reprezintă media temperaturilor înregistrate la 30 de stații meteorologice de referință, a atins 30 de grade Celsius, depășind recordurile istorice stabilite în anii 2003 și 2019.

Valul de căldură a fost însoțit de un disconfort termic sever, iar autoritățile din mai multe state europene au emis avertizări și recomandări pentru protejarea populației vulnerabile.

De ce este atât de puternică această caniculă

Specialiștii ANM explică faptul că fenomenul este alimentat de un val de aer tropical provenit din nordul Africii, care a fost împins spre centrul și estul Europei.

În același timp, un câmp puternic de presiune atmosferică ridicată favorizează coborârea aerului spre suprafață. Acest proces determină comprimarea și încălzirea suplimentară a aerului, împiedicând formarea norilor și accentuând senzația de arșiță.

România intră în faza cea mai severă a valului de căldură

Meteorologii avertizează că și România va resimți din plin efectele acestui episod extrem.

Temperaturile vor crește de la o zi la alta:

vineri, 26 iunie: până la 36-37°C în vestul și nord-vestul țării;

până la în vestul și nord-vestul țării; sâmbătă, 27 iunie: valori de 37-38°C ;

valori de ; duminică, 28 iunie: temperaturi de până la 39°C în unele regiuni.

În restul țării, maximele vor depăși frecvent 35 de grade, iar în zonele de câmpie și podiș canicula va deveni generalizată.

Luni și marți, cele mai fierbinți zile

Potrivit prognozelor realizate pe baza modelului european ECMWF, vârful valului de căldură va fi atins în zilele de luni și marți, 29 și 30 iunie.

Meteorologii estimează că în cea mai mare parte a țării temperaturile maxime vor depăși 35°C, iar în vest, nord-vest, local în centru și izolat în sud și est se vor înregistra 39-40°C.

În plus, România va avea parte și de nopți tropicale, cu temperaturi minime care nu vor coborî sub 20 de grade Celsius, ceea ce va accentua stresul termic asupra organismului.

Disconfortul termic va deveni sever

Pe măsură ce temperaturile cresc, se va accentua și disconfortul termic.

Indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăși pragul critic de 80 de unități în mare parte a țării, ceea ce înseamnă că temperatura resimțită va depăși frecvent 37 de grade Celsius, chiar și în zone unde termometrele indică valori mai mici.

Coduri galbene și portocalii de caniculă

În contextul acestei evoluții, Administrația Națională de Meteorologie a emis deja avertizări de caniculă.

Pentru 26 iunie, întreaga țară se află sub Cod Galben, iar în Crișana, Maramureș, nordul Banatului și vestul și nord-vestul Transilvaniei este în vigoare un Cod Portocaliu pentru val de căldură, temperaturi deosebit de ridicate și disconfort termic accentuat.

Meteorologii precizează că avertizările vor fi actualizate în funcție de evoluția fenomenelor, existând posibilitatea extinderii codurilor în zilele următoare, dacă prognozele vor confirma intensificarea caniculei.