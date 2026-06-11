Fenomenul El Niño revine în forță: val de căldură globală și haos climatic până în 2027

Alertă de la climatologi: El Niño ar putea deveni „super fenomen” cu efecte globale extreme

Fenomenul climatic El Niño a intrat oficial într-o nouă fază de activitate, potrivit datelor publicate de Administrația Națională Oceanică și Atmosferică din Statele Unite NOAA. Cercetătorii confirmă că temperaturile de la suprafața Oceanului Pacific tropical au depășit pragul critic necesar pentru declanșarea unui episod El Niño, ceea ce marchează începutul unui nou ciclu climatic cu potențial de impact global, potrivit BBC.

Specialiștii avertizează că acest episod ar putea evolua rapid într-un „super El Niño”, unul dintre cele mai intense din ultimele decenii, cu posibile consecințe severe asupra vremii la nivel mondial.

Temperaturile oceanului cresc accelerat și schimbă echilibrul climatic

Datele recente arată o încălzire semnificativă a apelor din Pacificul central și estic, unde valorile au depășit deja cu peste 0,5°C media multianuală. Acest prag este utilizat de climatologi pentru a defini debutul unui episod El Niño.

În paralel, cercetătorii au observat și modificări ale tiparelor de vânt deasupra zonei ecuatoriale, un semnal clar că atmosfera începe să răspundă încălzirii oceanului. Această interacțiune între ocean și atmosferă amplifică fenomenul și îl poate consolida în următoarele luni.

Modelele climatice actuale indică o probabilitate ridicată ca intensitatea fenomenului să depășească 1,5°C peste medie, prag asociat cu evenimente puternice. Unele simulări sugerează chiar depășirea valorii de 2°C, ceea ce ar plasa acest episod printre cele mai severe înregistrate vreodată.

Posibil „super El Niño” și riscul unui an record de temperatură globală

Potrivit prognozelor, există o șansă semnificativă ca acest episod să devină un „super El Niño”, fenomen care apare rar și care are capacitatea de a influența climatul global timp de mai multe luni.

Experții în climă subliniază că efectele nu se vor manifesta izolat, ci se vor suprapune peste încălzirea globală deja existentă. Acest cumul de factori ar putea duce la un nou record de temperatură globală, în special în perioada 2026–2027.

Anul 2024 a fost deja cel mai cald înregistrat până acum, chiar și fără un El Niño extrem, iar 2025 a continuat tendința de temperaturi ridicate. În acest context, un nou episod puternic ar putea împinge sistemul climatic global într-o zonă fără precedent în istoria măsurătorilor moderne.

Impact global: de la inundații la secete severe

El Niño are efecte diferite în funcție de regiune, dar în general generează dezechilibre climatice majore. În America de Sud, în special în Peru și Ecuador, sunt frecvente ploile torențiale și inundațiile. În schimb, în zone precum Australia, Indonezia sau părți din America de Sud tropicală, fenomenul este asociat cu secetă severă și incendii de vegetație.

În Africa de Est și Asia Centrală, El Niño poate afecta grav agricultura, reducând cantitatea de precipitații și punând presiune pe securitatea alimentară. În același timp, în sudul Statelor Unite, se pot înregistra schimbări bruște ale regimului de precipitații.

Chiar și activitatea uraganelor din Atlantic poate fi influențată, fiind de obicei redusă în timpul episoadelor El Niño, deși acest efect nu este considerat neapărat pozitiv pentru toate regiunile.

Un fenomen natural amplificat de schimbările climatice

Cercetătorii subliniază că El Niño este un fenomen natural care apare periodic la fiecare 2 până la 7 ani, însă impactul său actual este amplificat de încălzirea globală. Deși nu există dovezi clare că schimbările climatice îl fac mai frecvent sau mai intens în mod direct, un lucru este cert: temperatura de bază a planetei este deja mai ridicată, ceea ce amplifică efectele fiecărui episod.

Această suprapunere între variabilitatea naturală și încălzirea globală determinată de activitatea umană face ca fiecare eveniment El Niño să fie potențial mai periculos decât în trecut.

Concluzie: o perioadă critică pentru climatul global

Cu un El Niño în plină dezvoltare și cu prognoze care indică posibile valori extreme, comunitatea științifică avertizează că următorii ani ar putea aduce unele dintre cele mai severe anomalii climatice din ultimele decenii.

Dacă scenariile actuale se confirmă, perioada 2026–2027 ar putea deveni un punct de referință în istoria climatică modernă, cu impact direct asupra agriculturii, economiilor și vieții cotidiene la nivel global.