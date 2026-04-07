Frig, ploi și vânt în Capitală înainte de Paște

Potrivit meteorologilor, până miercuri, la ora 9.00, valorile de temperatură vor marca o scădere față de ziua precedentă și se vor situa în jurul mediilor multianuale.

Cerul va fi variabil, mai mult senin în prima parte a zilei. Vântul va sufla în general moderat (viteze de 40...45 km/h). Temperatura maximă va fi de 18...19 grade, iar cea minimă de 2...5 grade.

Apoi, în următoarele 24 de ore, începând de miercuri, la ora 9.00, valorile termice, îndeosebi cele diurne, vor continua să scadă și se vor situa sub normele perioadei. Cerul va avea înnorări și trecător vor fi posibile ploi slabe. Vântul va sufla în general moderat (viteze de 40...45 km/h).

Temperatura maximă va fi de 13...14 grade, iar cea minimă se va situa în jurul valorii de 2 grade.

În intervalul joi, ora 9:00 – vineri, ora 10:00, regimul termic va fi în continuare caracterizat de valori mai mici decât cele normale perioadei. Cerul va avea înnorări, și mai ales seara și noaptea temporar va ploua slab. Vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 11 grade, iar cea minimă va fi de 2...3 grade.

Până vineri dimineață în municipiul București este în vigoare o informare meteorologică pentru intensificări ale vântului și vreme rece, a precizat ANM.

