x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
Jurnalul.ro Ştiri Vremea Hidrologii avertizează că miercuri este pericol de inundații pe mai multe cursuri de apă din Buzău

Hidrologii avertizează că miercuri este pericol de inundații pe mai multe cursuri de apă din Buzău

de Redacția Jurnalul    |    20 Aug 2025   •   22:45
Hidrologii avertizează că miercuri este pericol de inundații pe mai multe cursuri de apă din Buzău

Hidrologii avertizează că miercuri este pericol de inundații pe mai multe cursuri de apă din Buzău. Ei au emis o avertizare cod galben de inundație.

Avertizarea este valabilă miercuri până la miezul nopții.

„Ca urmare a precipitaţiilor înregistrate, a celor prognozate şi propagării, se pot produce scurgeri importante pe versanţi, torenţi, pâraie, viituri rapide pe râurile mici cu posibile efecte de inundaţii locale şi creşteri de debite şi niveluri cu posibile depăşiri ale cotelor de atenție”, scrie în documentul hidrologilor români.

Pericol de inundație este pe râurile din bazinul hidrografic Buzău „afluenții aferenți sectorului aval S.H. Măgura – amonte S.H. Banița, judeţul Buzău”.

(sursa: Mediafax)

 

Citește pe Antena3.ro
×
Subiecte în articol: hidrologi inundatie buzău
TOP articole pe Jurnalul.ro:
Parteneri