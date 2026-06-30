Marți, cod roșu de caniculă în Capitală. De miercuri, bucureștenii loviți de averse și vijelii

Astfel, potrivit ANM, de marți până miercuri la ora 9.00, valul de căldură intens va persista, disconfortul termic se va menține deosebit de accentuat, indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăși pragul critic de 80 de unități, iar noaptea va fi tropicală. Cerul va fi mai mult senin, dar după-amiaza și noaptea va crește probabilitatea pentru înnorări accentuate, intensificări ale vântului, vijelii (rafale de 40...50 km/h) și averse slabe (1...5 l/mp).

Temperatura maximă, comparabilă cu valoarea recordului absolut al lunii iunie, va fi de 38...39 de grade, iar cea minimă va fi de 21...23 de grade.

De miercuri dimineața până joi la ora 10.00, vremea va deveni instabilă și vor fi perioade cu înnorări temporar accentuate, averse torențiale (în general 10...20 l/mp), frecvente descărcări electrice, intensificări ale vântului, posibil vijelii (rafale în jurul a 50 km/h) și căderi de grindină de mici și medii dimensiuni (1...4 cm).

Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 31 de grade, iar cea minimă de 17...19 grade.

De marți până miercuri dimineață pentru municipiul București va fi în vigoare un mesaj de avertizare meteorologică cod roșu pentru temperaturi extreme, noapte tropicală și disconfort termic deosebit de accentuat.

De miercuri până joi dimineața, va fi în vigoare un mesaj de atenționare meteorologică cod galben pentru instabilitate atmosferică, averse însemnate cantitativ.

(sursa: Mediafax)