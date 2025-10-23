Maxime de 20 de grade în Capitală până vineri seara

Astfel, de joi seara până vineri dimineața, cerul va fi variabil, dar mai ales spre dimineață va fi nebulozitate stratiformă.

Vântul va sufla slab. Temperatura minimă va fi de 8...10 grade.

Vineri, între orele 9.00 și 21.00, valorile termice se vor situa ușor peste normalul climatologic al datei. Cerul va avea înnorări temporare și va ploua slab, iar vântul va sufla în general moderat (rafale în general de 35...45 km/h). Temperatura maximă va fi de 18...20 de grade.

(sursa: Mediafax)