de Redacția Jurnalul    |    18 Feb 2026   •   10:47
Meteo București: ANM anunță ninsori și strat de zăpadă de peste 50 cm. Cod portocaliu până joi
Sursa foto: Hepta/Iarna în București

ANM a emis o avertizare meteorologică Cod portocaliu pentru municipiul București, valabilă în intervalul miercuri, ora 10:00, și joi, ora 10:00. Prognoza meteo anunță ninsori persistente și un strat total de zăpadă care va depăși 50 de centimetri.

Miercuri, cerul va fi noros și va continua să ningă până spre orele după-amiezii. La sfârșitul intervalului de avertizare grosimea totală a stratului de zăpadă va depăși 50 cm.

Vântul va sufla slab până la moderat.

Temperatura maximă va fi de 2...3 grade, iar cea minimă de -5...-3 grade.

În intervalul 18 februarie, ora 10 - 19 februarie, ora 10, pentru municipiul București va fi în vigoare o avertizare meteorologică Cod portocaliu ce vizează ninsoare și strat consistent de zăpadă.

 

(sursa: Mediafax)

×
