Meteo București: ANM anunță ninsori și strat de zăpadă de peste 50 cm. Cod portocaliu până joi

Miercuri, cerul va fi noros și va continua să ningă până spre orele după-amiezii. La sfârșitul intervalului de avertizare grosimea totală a stratului de zăpadă va depăși 50 cm.

Vântul va sufla slab până la moderat.

Temperatura maximă va fi de 2...3 grade, iar cea minimă de -5...-3 grade.

În intervalul 18 februarie, ora 10 - 19 februarie, ora 10, pentru municipiul București va fi în vigoare o avertizare meteorologică Cod portocaliu ce vizează ninsoare și strat consistent de zăpadă.

(sursa: Mediafax)