Meteo București: ploi, ninsori și ger de -7 grade. Prognoza completă ANM

de Redacția Jurnalul    |    19 Feb 2026   •   10:45
Sursa foto: Hepta/Vremea s-a răcit considerabil la nivel național, iar următoarele zile aduc precipitații în cea mai mare parte a țării

ANM a publicat prognoza meteo specială pentru București pentru intervalul joi - duminică. Joi maximele ajung la 4 grade, vineri vin ploile și ninsorile, iar sâmbătă vremea devine deosebit de rece. Minimele coboară până la -7 grade în această perioadă.

Joi, în București, cerul va fi variabil, iar vântul va sufla în general slab. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 4 grade, iar cea minimă va fi de -7...-5 grade.

Vineri, cerul se va înnora treptat și vor fi precipitații sub formă de ploaie, apoi lapoviță și ninsoare. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări seara și noaptea (viteze de 50...55 km/h).

Temperatura maximă va fi de 2...4 grade, iar cea minimă de -3...-2 grade.

Sâmbătă, vremea va deveni deosebit de rece. Cerul va fi noros și va ninge, iar vântul va avea intensificări în prima parte a intervalului (viteze de 40...45 km/h). Temperatura maximă va fi de -3...-1 grad, iar cea minimă de -5...-3 grade.

În intervalul 19 februarie, ora 10 - 22 februarie, ora 10, pentru municipiul București va fi în vigoare o informare meteorologică ce vizează precipitațiile moderate cantitativ, stratul de zăpadă, intensificările de vânt și vremea rece.

 

