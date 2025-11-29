ANM, prognoză specială pentru Bucureşti:  Ploi și temperaturi scăzute până duminică

Meteorologii anunță pentru municipiul București precipitații însemnate cantitativ și cer noros în intervalul 29 noiembrie, ora 10, până pe 30 noiembrie, ora 20. În prima parte a perioadei, până dimineața zilei de 30 noiembrie, se estimează cantități de apă între 15 și 25 l/mp, iar vântul va sufla moderat. Temperatura maximă va atinge aproximativ 9 grade, iar minima se va situa între 5 și 6 grade.

Pe parcursul zilei de 30 noiembrie, cerul va prezenta înnorări, iar ploaia se va semnala cu precădere în primele ore ale dimineții, fiind mai slabă. Vântul va sufla slab până la moderat, iar temperatura maximă va fi de circa 8 grade.

Municipiul București se va afla sub cod galben de ploi însemnate cantitativ între 29 noiembrie, ora 10, și 30 noiembrie, ora 14, avertizare care recomandă prudență în trafic și evitarea deplasărilor inutile în zonele expuse inundațiilor.

(sursa: Mediafax)