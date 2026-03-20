Cum va fi vremea în aprilie

Potrivit ANM, în săptămâna 23-30 martie, valorile termice vor fi ușor mai ridicate decât cele specifice pentru această săptămână în regiunile nordice și estice, iar în rest vor fi în general apropiate de cele normale. Regimul pluviometric va fi ușor excedentar în extremitatea de sud a țării, iar în rest va fi în general apropiat de cel normal.

În săptămâna 30 martie-6 aprilie, temperaturile medii vor fi în general apropiate de cele normale pentru acest interval în majoritatea regiunilor, posibil ușor mai coborâte în cele vestice. Cantitățile de precipitații vor fi apropiate de cele normale pentru această perioadă în regiunile nord-vestice, iar în rest vor fi excedentare, mai ales în regiunile sudice și sud-vestice.

În săptămâna 6-13 aprilie, temperatura medie a aerului va avea valori apropiate de cele normale pentru acest interval, în toate regiunile. Regimul pluviometric va fi apropiat de cel normal pentru această perioadă, la nivelul întregii țări.

În săptămâna 13-20 aprilie. mediile valorilor termice se vor situa în limitele climatologice pentru această săptămână, în cea mai mare parte a țării. Cantitățile de precipitații vor fi apropiate de cele normale pentru acest interval, în toate regiunile, a precizat ANM.

(sursa: Mediafax)