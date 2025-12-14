Vești bune de la meteorologi: Vreme mai caldă decât specificul perioadei în aproape toată ţara,maxime termice de 14 grade

Astfel, în intervalul 14 decembrie, ora 8:00 - 15 decembrie, ora 8:00, în ţară, în zonele joase de relief nebulozitatea stratiformă va fi prezentă în cea mai mare parte a intervalului, iar local cu precădere în primele ore şi pe parcursul nopţii va fi ceaţă. Cu totul izolat şi trecător vor fi ploi slabe sau burniţă în vest, centru, nord şi nord-est. La deal şi la munte cerul va fi temporar noros. Vântul va sufla slab şi moderat, cu uşoare intensificări, pe arii restrânse în Carpaţii de Curbură, iar ziua şi în sud-vest şi nord-est. Temperaturile maxime se vor încadra între 2 şi 11 grade Celsius, iar cele minime vor fi cuprinse între -5 şi 3 grade.



În Bucureşti, nebulozitatea stratiformă va persista, iar îndeosebi dimineaţa şi noaptea probabilitatea pentru formare a ceţii va fi mare. Vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura maximă va fi de 5 - 6 grade Celsius, iar cea minimă de 0 - 1 grad.



În intervalul 15 decembrie, ora 8:00 - 16 decembrie, ora 8:00, la deal şi la munte, cerul va fi variabil, iar în zonele joase de relief, mai ales în prima parte a zilei şi din nou noaptea, va fi nebulozitate stratiformă şi local ceaţă. Vântul va sufla slab şi moderat. Regimul termic va fi caracterizat în continuare de valori în general mai mai mari decât cele climatologic specifice datei, astfel că temperaturile maxime se vor încadra în general între 5 şi 10 grade, iar cele minime între -7 şi 5 grade.



În Capitală, vor fi nori joşi în cea mai mare parte a intervalului, iar dimineaţa şi noaptea condiţii de ceaţă. Vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 6 grade, iar cea minimă va fi de 0 - 1 grad.



Pentru perioada 16 decembrie, ora 8:00 - 17 decembrie, ora 8:00, valorile de temperatură vor fi în continuare mai mari decât cele climatologic specifice datei în mare parte a ţării. Cerul va fi variabil la deal şi la munte, în timp ce, în zonele joase de relief îndeosebi în prima parte a zilei şi noaptea va fi nebulozitate stratiformă şi local ceaţă. Vântul va sufla slab şi moderat. Temperaturile maxime se vor încadra în general între 7 şi 14 grade, iar cele minime între -7 şi 6 grade Celsius.



Vremea în Capitală va şi închisă, cu înnorări, iar dimineaţa şi spre sfârşitul intervalului vor fi condiţii de ceaţă. Vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura maximă va fi de 8 - 9 grade, iar cea minimă de -1 - 0 grade.



În perioada 17 decembrie, ora 8:00 - 18 decembrie, ora 8:00, cerul va fi variabil, cu nori joşi şi ceaţă, local la începutul intervalului, iar noaptea pe arii restrânse cu precădere în zonele joase de relief din nord-vest, centru şi sud. Vântul va sufla slab şi moderat. Temperaturile maxime se vor încadra între 5 şi 14 grade, iar cele minime între -5 şi 7 grade.



În Bucureşti, cerul va fi variabil, cu nori joşi şi posibil ceaţă dimineaţa şi noaptea. Vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura maximă va fi de 9 - 10 grade, iar cea minimă de -1 - 0 grade.



Meteorologii prognozează pentru intervalul 18 decembrie, ora 8:00 - 21 decembrie, ora 8:00, valori de temperatură peste mediile multianuale specifice perioadei. Trecător vor fi ploi slabe sau burniţă, pe alocuri îndeosebi în vestul şi sudul ţării.



În Capitală, regimul termic va fi caracterizat de valori mai mari decât cele climatologic specifice perioadei. Nu vor fi precipitaţii.

