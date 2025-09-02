Meteorologii anunță: Temperaturile rămân peste medie, chiar și cu revenirea fenomenului La Niña

După o perioadă de condiții neutre, fără influența El Niño sau La Niña, menținută din martie 2025, specialiștii avertizează că tiparele climatice s-ar putea schimba în lunile următoare. Modelele de prognoză indică o probabilitate de 55% ca La Niña să se instaleze în intervalul septembrie–noiembrie 2025, în timp ce șansele ca temperaturile să rămână la niveluri neutre ENSO sunt de 45%.

Pentru perioada octombrie–decembrie 2025, probabilitatea apariției La Niña urcă la 60%, în timp ce scenariul dezvoltării unui nou episod El Niño este considerat foarte puțin probabil.

„Prognozele sezoniere pentru El Niño și La Niña și efectele lor asupra vremii sunt un instrument-cheie de inteligență climatică. Ele pot genera economii importante pentru agricultură, energie, sănătate și transporturi și au salvat mii de vieți atunci când au fost folosite pentru pregătirea și gestionarea dezastrelor”, a declarat Celeste Saulo, secretarul general al OMM.

La Niña reprezintă răcirea periodică a apelor Pacificului ecuatorial central și estic, fenomen care modifică circulația atmosferică tropicală, influențând regimul vânturilor, presiunii și precipitațiilor. În mod obișnuit, efectele sale climatice sunt opuse celor asociate cu El Niño, mai ales în regiunile tropicale.

Cu toate acestea, specialiștii subliniază că impactul La Niña se suprapune peste tendința globală de încălzire provocată de activitățile umane, care determină creșterea temperaturilor medii, intensificarea fenomenelor meteo extreme și schimbarea tiparelor sezoniere de precipitații.

