Natura schimbă regulile: Niña Atlantică întânește El Niño. Ce spun meteorologii

Deși cele două fenomene apar la mii de kilometri distanță și au caracteristici opuse — Atlanticul are ape mai reci decât în mod normal, iar Pacificul temperaturi mai ridicate — ambele pot influența circulația atmosferică globală și pot modifica evoluția vremii în lunile următoare.

Specialiștii monitorizează această combinație, în special din cauza posibilelor efecte asupra sezonului uraganelor din Atlantic. Ambele modele pot contribui la formarea unor condiții mai puțin favorabile dezvoltării furtunilor tropicale.

Ce este Niña Atlantică

Spre deosebire de binecunoscutele fenomene El Niño și La Niña din Pacific, Niña Atlantică este mult mai rară și mai puțin studiată. Aceasta apare atunci când temperaturile apei de la suprafața Oceanului Atlantic tropical sunt sub valorile obișnuite.

Răcirea apelor oceanice reduce evaporarea și cantitatea de căldură și umiditate disponibile în atmosferă — factori esențiali pentru dezvoltarea furtunilor tropicale.

Un Atlantic tropical mai rece poate favoriza o atmosferă mai stabilă, cu mai puține condiții necesare formării și intensificării sistemelor tropicale.

Fenomenul este considerat neobișnuit deoarece apare într-o perioadă în care Atlanticul tropical este, în mod normal, una dintre cele mai calde regiuni oceanice ale planetei, furnizând energie pentru sezonul uraganelor.

Cum influențează El Niño activitatea uraganelor

El Niño este un fenomen climatic asociat încălzirii peste medie a apelor din Pacificul ecuatorial. Acesta modifică circulația atmosferică la scară largă și poate influența vremea în regiuni aflate la mii de kilometri distanță.

În bazinul Atlanticului, El Niño este asociat frecvent cu o creștere a forfecării vântului — diferențe de viteză și direcție ale vânturilor la diferite niveluri ale atmosferei. Acest fenomen poate destabiliza furtunile în formare și poate împiedica dezvoltarea lor.

De asemenea, El Niño poate favoriza apariția unor zone cu aer descendent, care limitează formarea norilor și a furtunilor puternice.

Totuși, specialiștii avertizează că El Niño nu elimină complet riscul apariției uraganelor. Chiar și în astfel de perioade pot apărea furtuni extrem de puternice.

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Două fenomene separate cu efecte similare

Niña Atlantică și El Niño nu sunt legate direct și nu se generează unul pe celălalt. Ele reprezintă două procese oceanice distincte, care evoluează independent.

Cu toate acestea, influențele lor asupra atmosferei pot merge în aceeași direcție. Un Pacific mai cald și un Atlantic tropical mai rece pot contribui împreună la apariția unor condiții atmosferice mai puțin favorabile activității tropicale din Atlantic.

Meteorologii descriu această situație ca pe o combinație rară de factori care ar putea acționa asemenea unui „scut atmosferic” împotriva formării intense a uraganelor.

Efecte asupra vremii

Un episod puternic de El Niño poate avea consecințe și asupra vremii din Statele Unite, deși efectele exacte sunt dificil de anticipat.

În trecut, perioadele de El Niño intens au fost asociate cu:

precipitații mai abundente în sudul și sud-estul Statelor Unite;

ierni mai umede în California, cu posibilitatea unor episoade de ploi puternice și ninsori în zonele montane;

condiții mai uscate și mai calde în anumite regiuni din nord-vest și centrul țării;

o activitate mai redusă a uraganelor în Atlantic, dar o intensificare posibilă a furtunilor în Pacificul de est.

Cercetătorii subliniază însă că fiecare episod El Niño are particularități proprii, iar evoluția vremii depinde de numeroși alți factori atmosferici și oceanici, potrivit eu.usatoday.com.

Pentru moment, specialiștii continuă să urmărească evoluția celor două fenomene, deoarece combinația dintre un Atlantic tropical rece și un Pacific ecuatorial foarte cald ar putea deveni un factor important în dinamica vremii globale.