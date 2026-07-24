„Viețile noastre s-au schimbat pentru totdeauna în România”: mesajul emoționant al trupei lui Keanu Reeves după Electric Castle

O schimbare de ultim moment pe scena principală

Dogstar avea programată o apariție standard în cadrul festivalului de la Cluj, însă planurile s-au modificat rapid după ce trupa britanică Wet Leg a anunțat că nu mai poate urca pe scenă înaintea concertului The Cure. Organizatorii Electric Castle au decis, în aceste condiții, să mute formația lui Keanu Reeves pe scena principală și să le ofere un recital de o oră, chiar înaintea uneia dintre cele mai influente trupe ale ultimelor patru decenii.

„Prima reacție a fost: «Însănătoșire grabnică, Wet Leg». Apoi a venit frica, urmată de o emoție imposibil de controlat”, a povestit Rob Mailhouse.

Bateristul a mărturisit că, în câteva secunde, prin fața ochilor i-au trecut toți anii de început ai trupei: barurile mici, dubele vechi, garajele și cluburile din Los Angeles în care Dogstar cânta la ora unu noaptea în fața a câteva zeci de oameni. „Cum am ajuns aici? La 6.500 de mile distanță de casă?”, a scris artistul.

Influența trupei The Cure, prezentă în fiecare piesă

Mailhouse a explicat că setul pregătit pentru Electric Castle a fost gândit special ca un omagiu adus celor de la The Cure, ale căror sonorități post-punk din anii ’80 au marcat profund muzica Dogstar. „The Cure a fost un model pentru noi toți”, a spus el, adăugând că membrii trupei și-au dorit să fie „un aperitiv bun”, demn de o predare simbolică a ștafetei către formația pe care o admiră de zeci de ani.

Înainte de a urca pe scenă, artistul a povestit clipele de emoție trăite alături de colegii Keanu Reeves și Bret Domrose. „Ne-am îmbrățișat și am putut vedea emoția din ochii lui Bret, iar Keanu ascundea ceva misterios în strălucirea din privire”, a scris Mailhouse. Chiar și instrumentul său muzical, folosit de trei decenii și jumătate, i-a oferit calmul de care avea nevoie în acele momente: „Suntem împreună de 35 de ani! Concerte bune, concerte rele, repetiții, discuri, ateliere de reparații... parcă îmi spunea: relaxează-te, am fost construită pentru acest moment.”

Publicul român, motivul unei nopți de neuitat

Odată urcat pe scenă, bateristul spune că energia publicului român a fost cea care a transformat concertul într-o experiență unică. „Am privit în fața mea și faptul că eram în România a fost cel mai bun lucru posibil, pentru că tot ce vedeam era o mare de umanitate frumoasă”, a transmis Mailhouse, subliniind că seara de la Electric Castle a devenit cel mai important concert din cariera formației.

După coborârea de pe scenă, membrii trupei nu au reușit imediat să pună în cuvinte ceea ce tocmai trăiseră. „Ne-am uitat unii la alții și am spus: «Ce tocmai s-a întâmplat?»”, a povestit artistul, care și-a încheiat mesajul printr-o declarație care a emoționat rapid fanii din întreaga lume: „Viețile noastre s-au schimbat pentru totdeauna în România.”

Momentul de la Electric Castle rămâne, potrivit lui Mailhouse, un punct de referință în istoria de peste 35 de ani a trupei Dogstar, dar și o dovadă a modului în care publicul din România a reușit să lase o amprentă emoțională puternică asupra unora dintre cei mai cunoscuți artiști internaționali aflați în turneu.

Mesajul integral al lui Rob Mailhouse:

„Ultimul nostru concert de festival din etapa europeană a turneului Dogstar All In Now Tour, la Electric Castle în România, a avut o întorsătură dramatică. Din păcate, incredibila și extraordinara trupă britanică Wet Leg a trebuit să anuleze apariția în deschiderea concertului The Cure.

Ceea ce s-a întâmplat apoi a fost puțin șocant pentru noi. Organizatorii festivalului au decis să ne mute pe scena principală, să ne ofere un set de o oră și, înghițindu-ne emoțiile, să deschidem concertul uneia dintre cele mai mari trupe de pe planetă, The Cure.

Primul gând care mi-a trecut prin minte a fost: «Însănătoșire grabnică, Wet Leg». Următorul a fost frica, apoi o emoție incontrolabilă. Totul a trecut prin fața ochilor noștri: toate barurile în care am cântat ani de zile, dubele, garajele, curțile din spate, cluburile din Los Angeles la ora 1 dimineața în fața a 30 de oameni, drumurile, prietenii care ne-au ajutat, familia noastră. Cum am ajuns aici? La 6.500 de mile distanță de casă?

Aveam pregătit un set de piese care spun o poveste. Eram deja atât de influențați de The Cure, încât chiar și unele dintre cântecele noastre mai lente aveau efecte instrumentale care surprindeau acea atmosferă post-punk gotică a anilor ’80 pe care o iubim cu toții. The Cure este pur și simplu așa. Au devenit un model pentru noi toți. Ne doream să fim un aperitiv bun, demn de o predare a ștafetei către eroii noștri.

În timp ce eram pe punctul de a urca pe scenă, ne-am îmbrățișat și am putut vedea emoția din ochii lui Bret, iar Keanu ascundea ceva misterios în spatele strălucirii din privire. M-am uitat pe scenă și mi-am văzut setul de tobe Ringo învelit în DW, iar deodată am simțit o stare de calm.

Suntem împreună de 35 de ani! Concerte bune, concerte rele, repetiții, discuri, ateliere de reparații, toate îmi spuneau: relaxează-te, am fost construit pentru acest moment. Nu m-am mai simțit singur, setul meu de tobe chiar mă calma!

Am urcat pe scenă și am privit în față, iar faptul că eram în România a fost cel mai bun lucru posibil, pentru că tot ce vedeam era o mare de umanitate frumoasă. Ne-am simțit onorați să fim aici și a fost cea mai frumoasă noapte din carierele noastre muzicale.

Când s-a terminat, ne-am întors în cabină cu un sentiment pe care nu îl pot pune în cuvinte. Ne-am uitat unii la alții și am spus: «Ce tocmai s-a întâmplat?»

Suntem atât de recunoscători pentru această experiență. Viețile noastre s-au schimbat pentru totdeauna în România. Micul Bret, Robbie și Keanu ar fi fost mândri. ❤️”