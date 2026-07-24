DNA trimite în judecată doi oficiali din domeniul agriculturii pentru corupție

DNA a anunțat vineri că a dispus, la data de 15 iulie 2026, trimiterea în judecată, în stare de libertate, a celor doi inculpați. Dosarul a fost înaintat Tribunalului București.

Transfer ilegal la Autoritatea Fitosanitară

Potrivit procurorilor, Adrian Pintea, secretar de stat în Ministerul Agriculturii la data faptelor, este acuzat de instigare la abuz în serviciu, cu obținerea de foloase necuvenite pentru altul, în formă continuată. Romeo Șoldea, director general al Autorității Naționale Fitosanitare atât la momentul faptelor, cât și în prezent, este acuzat de abuz în serviciu cu obținerea de foloase necuvenite pentru altul, tot în formă continuată.

Anchetatorii susțin că, în 3 decembrie 2024, Adrian Pintea, în calitate de coordonator al Autorității Naționale Fitosanitare, l-ar fi determinat pe Romeo Șoldea să inițieze, într-un termen foarte scurt, procedurile pentru transferul unui apropiat de la Camera Deputaților la Autoritatea Națională Fitosanitară.

Persoana respectivă ar fi fost încadrată pe funcția de consilier superior în cadrul Biroului Relații Publice Internaționale, deși, potrivit DNA, procedura ar fi fost realizată cu încălcarea prevederilor Codului administrativ. Procurorii susțin că instituția avea obligația de a publica un anunț cu cel puțin 30 de zile înainte de verificarea competențelor profesionale, însă transferul ar fi fost finalizat în doar șapte zile de la depunerea cererii.

DNA mai arată că, ulterior, aceeași persoană ar fi fost mutată definitiv, împreună cu postul ocupat, la Oficiul Județean Fitosanitar Botoșani, printr-o decizie considerată nelegală. Potrivit anchetatorilor, modificarea fișei postului i-ar fi conferit atribuții de control în domeniul tehnic fitosanitar, deși aceasta nu deținea studiile și calificările cerute de legislația națională și de reglementările europene aplicabile.

În opinia procurorilor, aceste demersuri au adus prejudicii intereselor Autorității Naționale Fitosanitare prin ocuparea, în condiții presupus nelegale, a unei funcții publice care nu putea fi accesată prin concurs în forma în care a fost realizat transferul.

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La cât se ridică prejudiciul

Prejudiciul estimat de DNA se ridică la 148.542 de lei, reprezentând salariile brute încasate de persoana respectivă în perioada 9 decembrie 2024 – 8 octombrie 2025.

În vederea recuperării prejudiciului și a eventualelor cheltuieli judiciare, procurorii au instituit măsuri asigurătorii asupra unui imobil aflat în proprietatea lui Adrian Pintea și asupra unui bun mobil deținut de Romeo Șoldea.

Dosarul urmează să fie judecat de Tribunalul București. Potrivit principiului prezumției de nevinovăție, trimiterea în judecată nu echivalează cu stabilirea vinovăției, aceasta urmând să fie decisă de instanță printr-o hotărâre definitivă.