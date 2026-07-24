Incident controversat la Londra: Chris Brown ajunge la un acord după acuzațiile de agresiune

Artistul a pledat vinovat pentru infracțiunea de „affray”, prevăzută de legislația britanică pentru implicarea într-un act de violență care provoacă teamă publică și afectează grav ordinea publică.

În vârstă de 37 de ani, Chris Brown a făcut declarația în fața instanței Southwark Crown Court din Londra, în cadrul unui proces care are la bază un incident petrecut în anul 2023, în clubul privat Tape din cartierul Mayfair.

Potrivit acuzațiilor formulate inițial, artistul ar fi fost implicat într-o altercație în timpul căreia ar fi agresat un bărbat. Cazul urma să ajungă în fața instanței pentru acuzații mai grave, însă acestea au fost retrase în urma acordului încheiat în procedura judiciară.

Ce acuzații au fost retrase?

Procurorii britanici au renunțat la acuzațiile de vătămare corporală, tentativă de provocare a unor vătămări grave și deținerea unei arme improvizate într-un loc public, referitoare la utilizarea unei sticle în timpul incidentului.

Anterior, acuzarea susținuse că Brown ar fi lovit victima de două ori în cap cu o sticlă de sticlă, iar conflictul ar fi continuat după intervenția antrenorului său vocal, Omololu Akinlolu. Potrivit procurorilor, victima ar fi fost agresată inclusiv după ce a ajuns la sol și a avut nevoie de îngrijiri medicale pentru răni la cap și la genunchi.

Omololu Akinlolu, în vârstă de 40 de ani, inculpat în același dosar, a pledat la rândul său vinovat pentru aceeași infracțiune de „affray”. Instanța urmează să stabilească pedepsele pentru cei doi inculpați la data de 26 octombrie.

Reprezentanții Crown Prosecution Service (CPS), instituția care coordonează urmărirea penală în Anglia și Țara Galilor, au descris incidentul drept un act de violență și au subliniat că notorietatea unei persoane nu o exonerează de răspunderea în fața legii.

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Condițiile instanței

Chris Brown a fost prezent la audiere alături de membri ai echipei sale de securitate și a salutat fanii aflați în fața instanței. Artistul a rămas în libertate pe cauțiune, după ce la o audiere anterioară i s-a impus o garanție în valoare de 5 milioane de lire sterline.

Instanța i-a permis să își continue turneul internațional, cu condiția ca acesta să predea pașaportul autorităților britanice la revenirea în Regatul Unit.

Dosarul reprezintă unul dintre cele mai importante cazuri judiciare în care a fost implicat cântărețul american, care s-a confruntat de-a lungul carierei și cu alte controverse legate de comportamentul său în afara scenei.