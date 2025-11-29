Pericol de inundații în Argeș. Hidrologii au emis Cod Portocaliu

Ei avertizează că este pericol de inundații în județul Argeș.

Avertizarea cod portocaliu este valabilă de sâmbătă, la ora 22.00 până duminică la 10.00.

Conform mesajului „ca urmare a precipitațiilor înregistrate în ultimele ore, a celor prognozate și propagării, se pot produce scurgeri importante pe versanţi, torenţi, pâraie, viituri rapide pe râurile mici cu posibile efecte severe de inundaţii locale şi creşteri importante de debite şi niveluri cu posibile depăşiri ale cotelor de inundație”.

Pericol este pe râurile din bazinul hidrografic Râul Târgului – afluenții aferenți sectorului aval S.H. Voinești – amonte S.H. Piscani, județul Argeș, au preciat experții.

(sursa: Mediafax)