x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
Jurnalul.ro Ştiri Vremea Ploi abundente, lapoviță, ninsori și răcire bruscă a vremii

Ploi abundente, lapoviță, ninsori și răcire bruscă a vremii

de Redacția Jurnalul    |    26 Noi 2025   •   10:25
Ploi abundente, lapoviță, ninsori și răcire bruscă a vremii
Sursa foto: Antena 3 CNN/Ploi abundente

Ploile, lapovița și ninsoarea vor afecta întreaga țară în intervalul miercuri, ora 10, duminică, ora 20. Meteorologii anunță și intensificări ale vântului.

Precipitațiile se extind dinspre vest și sud-vest. Vor fi ploi în majoritatea regiunilor.

În nordul Moldovei vor fi precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare joi seară și noaptea spre vineri. La munte, pe creste, vor cădea lapoviță și ninsoare.

Cantitățile de apă vor atinge 10-25 l/mp în majoritatea zonelor. Sudul și sud-estul țării vor acumula 35-45 l/mp.

Carpații Meridionali vor primi local 60-80 l/mp. Zona va fi puternic afectată de precipitații.

Vântul va avea intensificări miercuri în vestul și estul României. Rafalele vor atinge 45-50 km/h.

Din noaptea de joi spre vineri, în regiunile sud-estice vântul va sufla puternic. Zona înaltă a Carpaților Meridionali va înregistra rafale de 70-90 km/h.

Vremea se va răci semnificativ miercuri în vestul și nord-vestul țării. Răcirea se va extinde apoi în restul regiunilor.

Citește pe Antena3.ro

(sursa: Mediafax)

×
Citește pe Fanatik.ro
Subiecte în articol: ploi ninsori lapoviţă racire vreme
TOP articole pe Jurnalul.ro:
Parteneri