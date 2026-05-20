Ploi și vânt în toată țara până sâmbătă

Informarea meteorologică a intrat în vigoare miercuri la ora 10.00 și este valabilă până sâmbătă la ora 10.00.

Vor fi perioade cu instabilitate atmosferică mai ales în estul țării, unde vor fi averse, descărcări electrice, intensificări ale vântului și izolat grindină.

În intervale scurte de timp sau prin acumulare, cantitățile de apă vor fi de 20-30 l/mp și izolat de peste 40-50 l/mp.

Vântul va avea intensificări temporare în regiunile estice, iar joi și vineri și în vestul și centrul teritoriului. Vor fi viteze în general de 45-55 km/h, iar în zona montană înaltă de 60-90 km/h.

O avertizare Cod galben este în vigoare pentru zona Moldovei, nordul Dobdrogei și al Munteniei miercuri între orele 10.00 și 22.00. În aceste zone vântul va avea viteze de 50-65 km/h.

O altă avertizare Cod galben va fi în vigoare joi, între orele 6.00 și 21.00. Conform acesteia, vor fi intensificări ale vântului în Moldova, nord-estul Munteniei și sudul Banatului, cu viteze de 50-65 km/h.

(sursa: Mediafax)