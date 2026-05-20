Optimismul agențiilor de turism românești sfidează criza economică anunțată

Deși europenii, inclusiv românii, par a-și ține banii „la ciorap” în acest an, agențiile de turism și companiile aeriene se întrec în proiecte de extindere a activității. Marile agenții din România se orientează mai ales către ofertele pentru destinații scumpe, vizând un public dornic de călătorii prelungite, pentru care sunt dispuși să plătească mii de euro. Pe lângă noile destinații aduse pe piață de marile agenții, apar și companii nou-înființate care vizează aceeași nișă de piață – semn bun pentru viitorul economiei.

Cele mai mari agenții de turism din România vin cu oferte noi pentru 2026-2027, în special pentru vacanțele exotice. Unul dintre „secretele” analizelor din spatele acestor strategii este faptul că fiecare mare companie și-a analizat clienții, de-a lungul anilor, inclusiv în perioadele de criză economică anterioare, constatând că nu dispare nevoia de a călători și de a avea mai multe vacanțe pe an, în categoria de public-țintă cu un nivel al veniturilor peste cel mediu pe economie.

În general, antreprenorii mici și mijlocii, dar și românii care practică meserii liberale călătoresc cel mai mult și își permit luxul de a cumpăra mai multe vacanțe într-un an. Chiar dacă își schimbă parțial comportamentul de consum atunci când se anunță o situație de criză economică, vânzările nu scad.

Acum, cei mai mulți cumpără pachete turistice mai puțin în regim „early booking” (prin rezervare timpurie, cu reducere substanțială de preț) și se orientează mai mult spre ofertele „last minute”, cum a explicat și noul președinte al Asociației Naționale a Agențiilor de Turism, Cristian Bărhălescu. Astfel, agențiile mizează atât pe reducerile „early booking”, cât și pe cele „last minute”, lansând în continuare oferte.

Tot în această perioadă, pe litoralul românesc și cel bulgăresc, turiștii români se orientează foarte mult către ofertele de lux – hoteluri de 5 stele cu servicii all inclusive și ultra all inclusive sau de 4 stele, cu același tip de servicii. Agenția IRI Travel promovează în special acest tip de oferte, înregistrând creșteri spectaculoase, de la un an la altul, începând din anul 2019 (inclusiv în pandemie). Pe baza acestor rezultate, agenția și-a extins colaborările, anul acesta, cu lanțurile hoteliere care au unități de cazare la cele mai înalte standarde, pentru a lansa mai multe oferte de acest tip pentru un număr mai mare de turiști din România.

Perioade mai lungi de vacanță

Cele mai mari agenții de turism, Paralela 45 și Christian Tour, lansează, la rândul lor, noi oferte de vacanțe exotice, cu peste 10 nopți de cazare, pe distanțe lungi, sfidând inclusiv criza kerosenului și garantând menținerea prețurilor la nivelul de anul trecut, inclusiv pentru zborurile charter.

Dacă agenția Christian Tour mizează pe propria companie aeriană – AnimaWings, care tocmai a cumpărat noi avioane Airbus -, Paralela 45 mizează pe partenerul polonez Rainbow Tours – agenția care a cumpărat 70% din acțiuni și operează zborurile charter internaționale cu LOT Polish Airlines.

Atât reprezentanții AnimaWings, cât și polonezii de la LOT Polish Airlines au declarat, în conferințele de presă organizate recent în România, că au resurse suficiente pentru a trece cu bine de actuala criză anunțată pe piața carburanților, fără să crească prețul biletelor de avion la cursele charter.

Recent, Paralela 45 a anunțat că prețul din momentul rezervării care deja s-a efectuat sau care urmează să fie realizată rămâne final, fără costuri suplimentare ulterioare. Compania absoarbe intern creșterile semnificative ale costurilor cu combustibilul generate de conflictul din Orientul Mijlociu, precum și de alte presiuni care afectează industria turismului la nivel global.

Și AnimaWings sfidează criza kerosenului, își mărește flota de avioane noi și vinde bilete la fel de ieftine ca până acum, anunțând peste 50 de rute pentru vara acestui an. Rețeaua de zboruri include curse din București către Paris, Geneva, München și Londra, precum și zboruri din Cluj-Napoca și Timișoara către mai multe destinații europene.

Reprezentanții companiei au precizat, în cadrul unei conferințe de presă care a avut loc săptămâna aceasta, că din 29 mai vor fi introduse zboruri București – Milano Malpensa, iar din luna iulie, Anima Wings va opera curse Cluj-Napoca – Viena și Frankfurt, respectiv Timișoara – Copenhaga și Rotterdam. Din august, operatorul va introduce și zboruri București – Rotterdam și Strasbourg.

Compania își va mări flota la 8 aeronave, cea de-a opta aeronavă urmând să ajungă în România în următoarele zile. Toate aeronavele sunt noi, primele 6 fiind livrate direct din fabrică, în ultimele 18 luni. Flota totală urmează să ajungă la 18 avioane, până la finalul anului 2027, iar biletele de avion pe cursele charter își mențin prețurile scăzute, în următoarea perioadă, conform declarațiilor CEO-ului Marius Pandel.

Proiecte de extindere și de viitor

În această perioadă, Paralela 45 și partenerul din Polonia deschid 10 agenții în mall-urile din cele mai importante orașe ale României și fac în continuare angajări de specialiști din turism și domeniile conexe activității desfășurate într-o agenție, mai ales în marketing online și IT. Cei doi parteneri se axează pe investiții în dezvoltare, până în 2028, într-o perioadă în care nu și-au luat în calcul o creștere a profitului, ci menținerea activității la parametri optimi, prin lansarea unor oferte noi și dezvoltare.

De asemenea, cei doi parteneri au lansat, la începutul acestei luni, noi destinații exotice pentru turiștii din România - un pachet nou de vacanțe exotice despre care partenerii spun că sunt 100% garantate pentru turiști, printr-un mecanism care menține inclusiv prețurile foarte scăzute, în ciuda problemelor de pe piață. Prin noile pachete turistice, agențiile conectează, în premieră, România cu America de Nord, America Centrală și Asia prin zboruri charter cu aeronave Dreamliner pentru vacanțe exotice în sezonul noiembrie-martie 2026-2027. Vacanțele în destinații exotice se vor face cu zboruri charter operate cu Boeing 787 Dreamliner de compania LOT Polish Airlines, către Mexic, Republica Dominicană, Thailanda și Vietnam - premiere absolute pentru portofoliul companiei și pentru piața din România.

Noi agenții care se bazează pe comportamentul de consum al publicului

Cu o ofertă similară vine și Christian Tour, dar pe această piață s-au lansat și agenții noi. De exemplu, cunoscutul consultant în turism Răzvan Pascu și-a lansat o astfel de agenție specializată pe vacanțe exotice, chiar în plină criză - NOZOMI Travel Society. „Nozomi” înseamnă în japoneză „speranță”, „aspirație”, „vis” și reflectă exact direcția brandului: experiențe memorabile, construite cu grijă și fără compromisuri, a explicat Răzvan Pascu, pentru Jurnalul.

„Nu suntem o agenție orientată spre volum, ci recreăm călătorii pe care noi înșine le-am trăit, cu aceeași exigență cu care ai alege totul tu, dacă ai avea tot timpul din lume. Am ales această denumire tocmai pentru că este un moment în care turismul are nevoie de construcție sănătoasă, nu de grabă. Este adevărat că piața este mai precaută. Avem tensiuni geopolitice, costuri fluctuante, prețul kerosenului, schimbări de comportament în rândul turiștilor. Dar, din punctul meu de vedere, perioadele acestea sunt foarte bune pentru a construi corect o companie de turism: fără presiunea de a face volum cu orice preț, cu mai multă atenție la produs, la detalii, la parteneri și la experiența reală pe care o primește turistul”, a mai explicat antreprenorul român.

Acesta mai spune că nu a pornit de la o oportunitate de moment, ci dintr-o experiență acumulată în timp - în ultimii 14 ani a călătorit cu peste 8.000 de turiști și a învățat ceva esențial: oamenii nu vin într-un circuit doar ca să bifeze o țară sau câteva obiective turistice, ci pentru context, pentru povești, pentru acces, pentru conexiunile pe care noi, ca organizatori și însoțitori, le putem crea acolo unde mergem. „Vin pentru sentimentul că cineva a gândit traseul, ritmul, hotelurile, experiențele și momentele importante înaintea lor. Ne bazăm pe know-how real, pe relații construite în ani, pe înțelegerea turistului român și pe dorința de a face circuite premium, cu sens. Nu vrem să vindem doar pachete turistice, ci călătorii construite în jurul detaliilor: hoteluri atent selectate, experiențe relevante, însoțitori pasionați și o comunitate faină de oameni care călătoresc cu aceleași așteptări. Într-o piață prudentă, cred că oamenii devin mai atenți la ce cumpără. Nu renunță neapărat la călătorii, ci aleg mai atent”, mai spune Răzvan Pascu.

Acest optimism al agențiilor, bazat pe analiza comportamentului de consum al clienților români și pe rezultatele obținute anterior, arată și ceva important pentru întreaga economie a României: faptul că banii românilor vor circula în continuare, pentru produse și servicii concepute pe placul unui public-țintă care deja și-a arătat preferințele. Acest tip de business a avut succes și în perioadele de criză economică.

››› Vezi galeria foto ‹‹‹